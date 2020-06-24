В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом

Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова. Архивное фото

Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

При этом у 2272 человек (31,6 процента) нет клинических проявлений.

Умерли за минувшие сутки 154 человека, выписаны после лечения — 12 393.

Новые случаи отмечены в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 811. Тем не менее в столице такого низкого числа случаев не было с 8 апреля.

Еще 507 новых случаев зафиксировали в Подмосковье, 323 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 218 — в Санкт-Петербурге, 207 — в Нижегородской области, 198 — в Воронежской.

В Чукотском автономном округе и Севастополе выявили только по одному случаю заражения.

Темпы прироста продолжают снижаться и за минувшие сутки составили 1,2 процента.

Накануне сообщалось о 7425 заболевших и 153 умерших. Всего с начала эпидемии COVID-19 заразились 606 881 человек, 8513 из них скончались, 368 822 вылечились и выписаны из больниц.

Всего в мире, по последним данным ВОЗ , насчитывается почти девять миллионов заразившихся коронавирусом, как минимум 469 тысяч умерли. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Испания, Чили, Италия и Иран.