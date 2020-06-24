https://ria.ru/20200624/1573407771.html
В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:47
2020-06-24T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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https://ria.ru/20200623/1573355895.html
deluxo-87
Сплошной обман
76
Алексей Шипарёв
Еще можно посмотреть статистику по числу вылечившихся и по количеству погибших. Но ведь это никого из всепропальщиков не волнует, правда?
57
38
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
При этом у 2272 человек (31,6 процента) нет клинических проявлений.
Умерли за минувшие сутки 154 человека, выписаны после лечения — 12 393.
Новые случаи отмечены в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 811. Тем не менее в столице такого низкого числа случаев не было с 8 апреля.
Еще 507 новых случаев зафиксировали в Подмосковье, 323 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 218 — в Санкт-Петербурге, 207 — в Нижегородской области, 198 — в Воронежской.
В Чукотском автономном округе и Севастополе выявили только по одному случаю заражения.
Темпы прироста продолжают снижаться и за минувшие сутки составили 1,2 процента.
Накануне сообщалось о 7425 заболевших и 153 умерших. Всего с начала эпидемии COVID-19 заразились 606 881 человек, 8513 из них скончались, 368 822 вылечились и выписаны из больниц.
Всего в мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается почти девять миллионов заразившихся коронавирусом, как минимум 469 тысяч умерли. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Испания, Чили, Италия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.