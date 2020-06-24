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В Эстонии число случаев COVID-19 увеличилось до 1983
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 1, достигнув 1983, сообщил в среду республиканский департамент... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:45
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коронавирус covid-19
воз
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коронавирус covid-19, воз, эстония, в мире

В Эстонии число случаев COVID-19 увеличилось до 1983

10:45 24.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на Старый город Таллина
Вид на Старый город Таллина
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на Старый город Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 24 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 1, достигнув 1983, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1983 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 103 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 6 пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
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