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Распространение нового коронавируса
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Минздрав Украины начал подготовку новых больниц для заболевших COVID-19
Министерство здравоохранения Украины начало работу по развертыванию новых больниц на случай роста заболеваемости COVID-19, сообщил на брифинге в среду глава... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:44
распространение нового коронавируса
виктор ляшко
коронавирус covid-19
максим степанов
воз
украина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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виктор ляшко, коронавирус covid-19, максим степанов, воз, украина, в мире

Минздрав Украины начал подготовку новых больниц для заболевших COVID-19

10:44 24.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи. Архивное фото
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины начало работу по развертыванию новых больниц на случай роста заболеваемости COVID-19, сообщил на брифинге в среду глава Минздрава Максим Степанов.
Ранее Минздрав Украины сообщил об очередном росте заболеваемости коронавирусом в стране. За последние сутки инфекцией заболели еще 940 человек и 16 скончались.
"Мы тщательно работаем над развертыванием второй волны больниц на случай усиления уровня заболеваемости коронавирусом. Подумайте над тем, что может закончится вторая и третья волна больниц и просто некому будет предоставлять медпомощь", - заявил Степанов.
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По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на сегодняшний день заняты уже 3895 больничных коек, отведенных для больных коронавирусом.
"Из 23 тысяч коек для больных коронавирусом, 3895 заняты. Из них в отделениях интенсивной терапии находятся 350 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 82 пациента в больницах первой волны", - добавил на брифинге Ляшко.
По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировано 39014 случаев инфицирования COVID-19, скончался 1051 человек, 17409 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаВиктор ЛяшкоКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗУкраинаВ мире
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