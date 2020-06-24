Минздрав Украины начал подготовку новых больниц для заболевших COVID-19

КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины начало работу по развертыванию новых больниц на случай роста заболеваемости COVID-19, сообщил на брифинге в среду глава Минздрава Максим Степанов.
Ранее Минздрав Украины сообщил об очередном росте заболеваемости коронавирусом в стране. За последние сутки инфекцией заболели еще 940 человек и 16 скончались.
"Мы тщательно работаем над развертыванием второй волны больниц на случай усиления уровня заболеваемости коронавирусом. Подумайте над тем, что может закончится вторая и третья волна больниц и просто некому будет предоставлять медпомощь", - заявил Степанов.
По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на сегодняшний день заняты уже 3895 больничных коек, отведенных для больных коронавирусом.
"Из 23 тысяч коек для больных коронавирусом, 3895 заняты. Из них в отделениях интенсивной терапии находятся 350 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 82 пациента в больницах первой волны", - добавил на брифинге Ляшко.
По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировано 39014 случаев инфицирования COVID-19, скончался 1051 человек, 17409 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.