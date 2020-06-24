МВД Украины направит авиацию в охваченные наводнениями регионы

"Из региона уже эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека. Моим решением к этим областям направлены дополнительные силы: 150 военных Национальной гвардии, четыре вертолета Н225 и Ми-8, военный самолет Нацгвардии Украины. Доставлено более 1200 килограммов еды и воды. Кроме этого, для воздушного мониторинга будем привлекать малую авиацию - самолеты Diamond Государственной пограничной службы Украины. Сильные осадки, по прогнозам ГСЧС (Госслужба по чрезвычайным ситуациям – ред.), продержатся еще несколько дней", - прокомментировал ситуацию Аваков, слова которого приводятся на сайте ведомства.