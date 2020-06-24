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МВД Украины направит авиацию в охваченные наводнениями регионы
Министерство внутренних дел Украины направило в охваченные наводнениями регионы страны дополнительные силы для ликвидации последствий стихии, сообщил в среду... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:43
денис шмыгаль
николай чечеткин
арсен аваков
мвд украины
ивано-франковская область
украина
в мире
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ивано-франковская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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денис шмыгаль, николай чечеткин, арсен аваков, мвд украины, ивано-франковская область, украина, в мире

МВД Украины направит авиацию в охваченные наводнениями регионы

10:43 24.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодольский район в Киеве
Подольский район в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины направило в охваченные наводнениями регионы страны дополнительные силы для ликвидации последствий стихии, сообщил в среду глава МВД страны Арсен Аваков.
В среду премьер Украины Денис Шмыгаль, глава МВД Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан экстренно вылетели в Ивано-Франковскую область для решения вопросов преодоления последствий непогоды.
"Из региона уже эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека. Моим решением к этим областям направлены дополнительные силы: 150 военных Национальной гвардии, четыре вертолета Н225 и Ми-8, военный самолет Нацгвардии Украины. Доставлено более 1200 килограммов еды и воды. Кроме этого, для воздушного мониторинга будем привлекать малую авиацию - самолеты Diamond Государственной пограничной службы Украины. Сильные осадки, по прогнозам ГСЧС (Госслужба по чрезвычайным ситуациям – ред.), продержатся еще несколько дней", - прокомментировал ситуацию Аваков, слова которого приводятся на сайте ведомства.
Глава ведомства добавил, что властями создан оперативный штаб, который возглавил премьер Украины.
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Отмечается, что на данный момент подразделения МВД осуществляют эвакуацию людей, воздушный и наземный мониторинг, берегоукрепление, откачку и отвод воды. Привлечено более 1,5 тысячи полицейских, спасателей и гвардейцев.
В понедельник министерство внутренних дел Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины. Также интенсивные осадки затронули Львовскую и Закарпатскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что от непогоды погибли уже три человека, 389 эвакуированы.
Машина скорой помощи
Вчера, 08:25
На Украине из-за непогоды погибли три человека
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Денис ШмыгальНиколай ЧечеткинАрсен АваковМВД УкраиныИвано-Франковская областьУкраинаВ мире
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