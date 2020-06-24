МВД Украины направит авиацию в охваченные наводнениями регионы

КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины направило в охваченные наводнениями регионы страны дополнительные силы для ликвидации последствий стихии, сообщил в среду глава МВД страны Арсен Аваков.
В среду премьер Украины Денис Шмыгаль, глава МВД Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан экстренно вылетели в Ивано-Франковскую область для решения вопросов преодоления последствий непогоды.
"Из региона уже эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека. Моим решением к этим областям направлены дополнительные силы: 150 военных Национальной гвардии, четыре вертолета Н225 и Ми-8, военный самолет Нацгвардии Украины. Доставлено более 1200 килограммов еды и воды. Кроме этого, для воздушного мониторинга будем привлекать малую авиацию - самолеты Diamond Государственной пограничной службы Украины. Сильные осадки, по прогнозам ГСЧС (Госслужба по чрезвычайным ситуациям – ред.), продержатся еще несколько дней", - прокомментировал ситуацию Аваков, слова которого приводятся на сайте ведомства.
Глава ведомства добавил, что властями создан оперативный штаб, который возглавил премьер Украины.
Отмечается, что на данный момент подразделения МВД осуществляют эвакуацию людей, воздушный и наземный мониторинг, берегоукрепление, откачку и отвод воды. Привлечено более 1,5 тысячи полицейских, спасателей и гвардейцев.
В понедельник министерство внутренних дел Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины. Также интенсивные осадки затронули Львовскую и Закарпатскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что от непогоды погибли уже три человека, 389 эвакуированы.
Вчера, 08:25На Украине из-за непогоды погибли три человека