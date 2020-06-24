Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573407125.html
В Подмосковье за сутки 1390 человек выздоровели от COVID-19
Число выздоровевших от COVID-19 в Подмосковье за сутки выросло вдвое по сравнению с показателями начала июня, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_a897c658550b5fc8be24223b92de7fa6.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_a897c658550b5fc8be24223b92de7fa6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_404:0:1844:1080_1400x0_80_0_0_1df1f829b7d098dfb0954602bf610bff.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_584:0:1664:1080_1400x0_80_0_0_0db8fa2469727d63d0e2377a32b7ea02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье за сутки 1390 человек выздоровели от COVID-19

10:38 24.06.2020 (обновлено: 10:48 24.06.2020)
342
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Число выздоровевших от COVID-19 в Подмосковье за сутки выросло вдвое по сравнению с показателями начала июня, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"В Московской области ещё 1390 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию"- говорится в сообщении.
За время пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 27 588 заболевших, уточнили в оперштабе.
В начале июня из больниц региона выписывали от 500-700 человек в сутки.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
221000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи
В Москве выявили 811 новых случаев COVID-19
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом
Медик у машины скорой помощи
В России за сутки умерли 154 пациента с COVID-19
Врачи на подстанции скорой медицинской помощи
В оперштабе назвали регионы с минимальным приростом случаев COVID-19
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Минздрав Украины начал подготовку новых больниц для заболевших COVID-19
Медицинская сестра в больничной палате
В России за сутки 12 393 человека выздоровели от COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Прохожие на Тверской улице в Москве
В Москве отметили рост уровня популяционного иммунитета к COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин: мы склоняем головы перед светлой памятью павших в войне
Врачи в ординаторской в госпитале COVID-19
В Москве еще 2020 пациентов вылечились от COVID-19
Врач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Филатовской больнице лечатся почти 430 человек с COVID-19
Вид на Старый город Таллина
В Эстонии число случаев COVID-19 увеличилось до 1983
Подольский район в Киеве
МВД Украины направит авиацию в охваченные наводнениями регионы
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий РФ
Путин выразил надежду на возвращение к привычной жизни после пандемии
Президент России Владимир Путин
Путин призвал помнить цену, которую народ СССР заплатил за свободу Европы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
23:51Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
Лента новостейМолния