В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму за минувшие сутки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее сообщалось о 22 умерших.

"Умерло 24 человека", - говорится в сводной информации минздрава с учетом изменившейся ситуации с коронавирусной инфекцией в республике за последние сутки.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 631 случай новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 429 человек.