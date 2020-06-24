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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573406871.html
В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму за минувшие сутки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
республика крым
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика крым

В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом

10:31 24.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19 . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму за минувшие сутки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее сообщалось о 22 умерших.
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"Умерло 24 человека", - говорится в сводной информации минздрава с учетом изменившейся ситуации с коронавирусной инфекцией в республике за последние сутки.
Всего на текущий период в республике зарегистрирован 631 случай новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 429 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика Крым
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