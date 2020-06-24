Путин поздравил россиян с 75-летием Победы

Президент России Владимир Путин во время военного парада в честь 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин во время военного парада в честь 75-летия Победы

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин с трибуны на Красной площади поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте", — сказал он.

По словам президента, невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армия.

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"Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свои земли, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии", — заявил Путин.

Наш долг — помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. Владимир Путин президент России президент России

В этом состоит главная, ничем не замутненная правда о войне, подчеркнул президент, призвав беречь и отстаивать эту память, передавать ее детям и внукам.

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Путин также приветствовал гостей из разных стран и отметил вклад в победу над нацизмом союзников по антигитлеровской коалиции. Он заявил, что сейчас, перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается весь мир, особенно важно укрепление доверия между народами и Россия открыта для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки.