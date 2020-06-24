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https://ria.ru/20200624/1573406699.html
Генетик о происхождении COVID-19, лечении рака и (без)опасности ГМО
Клонирование, лечение рака и восстановление вымерших видов — возможно ли сегодня то, что ещё недавно казалось фантастикой, благодаря так называемой геномной инженерии? Есть ли здесь законодательные, технические и этические ограничения? Можно ли создать настоящее генетическое оружие? И в конце-концов, когда мы уже начнем клонировать людей?
2020-06-24T12:00
как вы это делаете?!
павел волчков
подкаст
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Генетик о происхождении COVID-19, лечении рака и (без)опасности ГМО
Клонирование, лечение рака и восстановление вымерших видов — возможно ли сегодня то, что ещё недавно казалось фантастикой, благодаря так называемой геномной инженерии? Есть ли здесь законодательные, технические и этические ограничения? Можно ли создать настоящее генетическое оружие? И в конце-концов, когда мы уже начнем клонировать людей?
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573406755_5:0:640:357_1400x0_80_0_0_fbe8af6048ed2eb8b3576b3b5cb9b66f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, павел волчков , подкаст

Генетик о происхождении COVID-19, лечении рака и (без)опасности ГМО

12:00 24.06.2020
3347
Как вы это делаете?!
Генетик о происхождении COVID-19, лечении рака и (без)опасности ГМО
Вчера, 12:00
Клонирование, лечение рака и восстановление вымерших видов — возможно ли сегодня то, что ещё недавно казалось фантастикой, благодаря так называемой геномной инженерии? Есть ли здесь законодательные, технические и этические ограничения? Можно ли создать настоящее генетическое оружие? И в конце-концов, когда мы уже начнем клонировать людей?
В новом эпизоде руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков объясняет, почему поломки в нашем геноме — это нормально, коронавирус — далеко не самый опасный вирус, а клонировать людей и животных и восстанавливать динозавров не только опасно, но и бесполезно.
01:00 "Идем по кривой хайпа на взлет": что изучает геномная инженерия, и при чем тут коронавирус
03:30 Геномные инженеры уже знают, как победить рак?
08:40 Индивидуальный подход в лечении рака на основе больших данных. Как долго? Сколько стоит? Где это делают?
12:15 COVID-19 — сбежал из лаборатории? Зачем учёные разрабатывают искусственные вирусы
18:00 Если можно сделать вирус, то можно и защиту от него?
21:20 Почему мы не клонируем людей, если уже умеем?
25:00 Восстановить исчезнувшие виды: можно ли вернуть динозавров, и почему бессмысленно делать это
27:20 Как геномная инженерия ускоряет селекцию
29:00 ГМО безопасны?
31:00 Почему современные томаты жутко невкусные, и как геномная инженерия может это исправить
34:00 Генная война или генный терроризм — возможны?
40:00 В чем он боится ошибиться и навредить?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Как вы это делаете?!Павел ВолчковПодкаст
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