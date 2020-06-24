В Сети опубликовали трейлер фильма Данилы Козловского "Чернобыль: Бездна"

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер драматического фильма Данилы Козловского "Чернобыль: Бездна" о последствиях взрыва на Чернобыльской АЭС, который произошел 26 апреля 1986 года. Тогда сотни людей пожертвовали своими жизнями, чтобы очистить место аварии и предотвратить еще большую катастрофу.

Пожарный Алексей (Данила Козловский) с товарищами инженером Валерой и военным водолазом Борисом записываются в волонтеры, чтобы ликвидировать последствия аварии. Вместе им предстоит погрузиться в радиоактивную воду и спустить ее, чтобы не произошел второй взрыв.

Главные роли в фильме исполнили Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич, Артур Бесчастный и другие.