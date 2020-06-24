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В Сети опубликовали трейлер фильма Данилы Козловского "Чернобыль: Бездна"
На YouTube опубликовали трейлер драматического фильма Данилы Козловского "Чернобыль: Бездна" о последствиях взрыва на Чернобыльской АЭС, который произошел 26... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:07
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, данила козловский, чернобыльская аэс, youtube, оксана акиньшина

В Сети опубликовали трейлер фильма Данилы Козловского "Чернобыль: Бездна"

20:07 24.06.2020
276
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер драматического фильма Данилы Козловского "Чернобыль: Бездна" о последствиях взрыва на Чернобыльской АЭС, который произошел 26 апреля 1986 года. Тогда сотни людей пожертвовали своими жизнями, чтобы очистить место аварии и предотвратить еще большую катастрофу.
Пожарный Алексей (Данила Козловский) с товарищами инженером Валерой и военным водолазом Борисом записываются в волонтеры, чтобы ликвидировать последствия аварии. Вместе им предстоит погрузиться в радиоактивную воду и спустить ее, чтобы не произошел второй взрыв.
Главные роли в фильме исполнили Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич, Артур Бесчастный и другие.
Премьера драмы в российском прокате запланирована на октябрь 2020 года.
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыДанила КозловскийЧернобыльская АЭСYouTubeОксана Акиньшина
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