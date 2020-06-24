Путин призвал помнить цену, которую народ СССР заплатил за свободу Европы

"Её солдатам (Красной армии) не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. Наш долг - помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом", - сказал Путин, выступая во время парада Победы на Красной площади.