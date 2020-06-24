https://ria.ru/20200624/1573406478.html
В Алма-Ате устранили аварию на теплотрассе
Кипяток забил в среду утром из-под земли в Алма-Ате из-за прорыва теплотрассы, люди в результате инцидента не пострадали, повреждения получили пять автомашин и... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:27
2020-06-24T10:27
алма-ата
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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алма-ата, происшествия, в мире
АЛМА-АТА, 24 июн - РИА Новости.
Кипяток забил в среду утром из-под земли в Алма-Ате
из-за прорыва теплотрассы, люди в результате инцидента не пострадали, повреждения получили пять автомашин и светофор, сообщила пресс-служба компании "Алматинские тепловые сети" (АТС).
"Около 5 часов утра (02.00 мск) на территории Бостандыкского района Алматы в процессе гидравлических испытаний тепловых сетей произошёл прорыв теплотрассы с выбросом на поверхность воды на пересечении улиц Гагарина и Ходжанова. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении коммунального предприятия.
Согласно пресс-релизу, несмотря на оперативное реагирование специалистов АТС, немедленно прервавших испытания, повреждено пять припаркованных рядом с перекрестком автомобилей и светофор.
По предварительным данным, причина прорыва - изношенность трубы диаметра 800 миллиметров, эксплуатируемой более 35 лет.
В настоящее время на месте прорыва ведутся работы по устранению последствий произошедшего. Ущерб владельцам поврежденных автомашин будет компенсирован в установленном законом порядке.
Пресс-служба подчеркнула, что заблаговременно информировала о подготовке к испытанию теплосетей и рекомендовала воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения.