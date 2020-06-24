Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573406434.html
Путин: мы всегда будем помнить, что советский народ сокрушил нацизм
Россияне всегда будут помнить, что нацизм сокрушил советский народ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:59
75 лет великой победы
парад победы
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569124160_0:0:2817:1585_1400x0_80_0_0_ad48cc0e9f02f87541b833353025c071.jpg
https://ria.ru/20200624/1573403938.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569124160_0:0:2817:1585_1400x0_80_0_0_ad48cc0e9f02f87541b833353025c071.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569124160_305:0:2695:1793_1400x0_80_0_0_2ff2d63220dd8489a433b82ce0d853e4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569124382_0:0:2038:2038_1400x0_80_0_0_4ec400486276c72adf7d57bd1a5f4fed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
парад победы, владимир путин, общество

Путин: мы всегда будем помнить, что советский народ сокрушил нацизм

10:24 24.06.2020 (обновлено: 10:59 24.06.2020)
664
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россияне всегда будут помнить, что нацизм сокрушил советский народ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всегда будет помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик советского союза", - сказал Путин во время Парада Победы на Красной площади.
Президент отметил, что на фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства.
75-летие Парада Победы 1945 года
Вчера, 09:4675 лет Великой Победы
Легендарный Парад Победы 1945 года. 75-летие исторического события75 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади прошел исторический Парад Победы.
Онлайн-репортаж с парада Победы >>
1700213
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Путин призвал отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне
Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Путин: советский народ спас мир от фашизма
Президент России Владимир Путин
Путин призвал помнить цену, которую народ СССР заплатил за свободу Европы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Путин: Россия с другими странами сможет защитить мир от новых угроз
Президент РФ Владимир Путин
Путин: мы склоняем головы перед светлой памятью павших в войне
Врач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Филатовской больнице лечатся почти 430 человек с COVID-19
Президент РФ - верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин перед началом военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве
Путин пообщался с ветеранами перед парадом на Красной площади
Президент России Владимир Путин во время военного парада в честь 75-летия Победы
Путин поздравил россиян с 75-летием Победы
Полиция в Афганистане
В Афганистане при атаке погибли четверо полицейских
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число случаев COVID-19 достигло 21 717
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Алма-Ате устранили аварию на теплотрассе
Танки Т-14 Армата во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Парад Победы — 2020. Онлайн-репортаж
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко
Лукашенко прибыл в Кремль для участия в праздновании 75-летия Победы
Праздничный концерт и салют на Мамаевом кургане в Волгограде
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
"Такого в Кремле еще не было": что ждать от парада Победы — 2020
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
23:51Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
Лента новостейМолния