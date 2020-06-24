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Распространение нового коронавируса
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В Филатовской больнице лечатся почти 430 человек с COVID-19
Более тысячи пациентов, в том числе 427 с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:21
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий вечорко, коронавирус в россии, москва

В Филатовской больнице лечатся почти 430 человек с COVID-19

10:21 24.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более тысячи пациентов, в том числе 427 с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 24.06.20. Всего на лечении: 1092. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1049. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 427. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 23. В ОРИТ: 147. На ИВЛ: 50", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 118 человек, поступили 115.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииМосква
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