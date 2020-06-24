В Филатовской больнице лечатся почти 430 человек с COVID-19

"Сводка на утро 24.06.20. Всего на лечении: 1092. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1049. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 427. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 23. В ОРИТ: 147. На ИВЛ: 50", - написал он в Facebook.