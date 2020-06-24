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В Армении число случаев COVID-19 достигло 21 717
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 711 и достигло 21 717, еще 14 человек скончались, сообщается в среду на... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
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353
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении число случаев COVID-19 достигло 21 717

10:20 24.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 711 и достигло 21 717, еще 14 человек скончались, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
Во вторник власти республики сообщали о 21 006 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции COVID-19 и 372 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
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"В Армении подтверждены 21 717 случаев коронавируса. Вылечились 10 797 пациентов. Скончались 386 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 404 пациента, проведены 100 400 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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