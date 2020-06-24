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В Афганистане при атаке погибли четверо полицейских
По меньшей мере четверо полицейских погибли в результате атаки, предположительно, радикального движения "Талибан" в провинции Логар на востоке Афганистана,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:20
исламское государство
логар (провинция)
афганистан
катар
талибан
в мире
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исламское государство, логар (провинция), афганистан, катар, талибан, в мире

В Афганистане при атаке погибли четверо полицейских

10:20 24.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. По меньшей мере четверо полицейских погибли в результате атаки, предположительно, радикального движения "Талибан" в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на местные власти.
Представитель губернатора провинции Дидар Лунг заявил, что боевики напали на пост охраны в деревне Дех Бала в районе Хуши. Отмечается, что еще три человека пострадали.
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Радикальное движение "Талибан" пока никак не прокомментировало инцидент.
Ранее представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что прошедшая неделя была "самой смертоносной за последние 19 лет", боевики радикального движения "Талибан" совершили более 400 атак и убили почти 300 сотрудников национальных сил безопасности.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоЛогар (провинция)АфганистанКатарТалибанВ мире
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