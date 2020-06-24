В Афганистане при атаке погибли четверо полицейских

Представитель губернатора провинции Дидар Лунг заявил, что боевики напали на пост охраны в деревне Дех Бала в районе Хуши. Отмечается, что еще три человека пострадали.

Ранее представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что прошедшая неделя была "самой смертоносной за последние 19 лет", боевики радикального движения "Талибан" совершили более 400 атак и убили почти 300 сотрудников национальных сил безопасности.