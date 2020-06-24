https://ria.ru/20200624/1573405917.html
Лукашенко прибыл в Кремль для участия в праздновании 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль для участия в торжествах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, трансляция велась в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:14
2020-06-24T15:05
75 лет великой победы
россия
парад победы
александр лукашенко
белоруссия
общество
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https://ria.ru/20200624/1573294794.html
1
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40614/22/406142252_0:251:2749:1797_1400x0_80_0_0_00f0146a91bf9e341f19ba95578086ea.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, парад победы, александр лукашенко, белоруссия, общество