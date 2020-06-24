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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573405917.html
Лукашенко прибыл в Кремль для участия в праздновании 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль для участия в торжествах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, трансляция велась в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:05
75 лет великой победы
россия
парад победы
александр лукашенко
белоруссия
общество
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россия, парад победы, александр лукашенко, белоруссия, общество

Лукашенко прибыл в Кремль для участия в праздновании 75-летия Победы

10:14 24.06.2020 (обновлено: 15:05 24.06.2020)
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© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Белоруссия Александр Лукашенко
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко
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Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль для участия в торжествах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, трансляция велась в пресс-центре в Манеже.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле перед парадом на Красной площади. Также прибыли и другие зарубежные гости, в частности, президент Сербии Александр Вучич, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Молдавии Игорь Додон.
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
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75 лет Великой ПобедыРоссияПарад ПобедыАлександр ЛукашенкоБелоруссияОбщество
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