В Томске против чиновника мэрии завели дело из-за взятки

"Следственными органами СК РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч.3 ст.30, п. "б" ч.4 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере) и двух эпизодов п."б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении.