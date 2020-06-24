В Томске против чиновника мэрии завели дело из-за взятки

"Следственными органами СК РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч.3 ст.30, п. "б" ч.4 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере) и двух эпизодов п."б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в июне 2020 года чиновник мэрии получил от председателя томского гаражно-строительного кооператива через двух посредников частями взятку в размере 600 тысяч рублей за незаконную выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию гаражного комплекса, расположенного в Ленинском районе Томска.
"Часть денежных средств была передана посредником под контролем оперативных сотрудников УФСБ.
Взяткополучатель и посредник во взяточничестве задержаны, по ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В отношении взяткодателя и второго посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.