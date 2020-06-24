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В Томске против чиновника мэрии завели дело из-за взятки
Следователи возбудили уголовные дела о получении и дачи взятки, где одним из фигурантов стал председатель комитета строительного контроля администрации Томска;... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:11
следственный комитет россии (ск рф)
томск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия

В Томске против чиновника мэрии завели дело из-за взятки

10:11 24.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела о получении и дачи взятки, где одним из фигурантов стал председатель комитета строительного контроля администрации Томска; в настоящее время чиновник арестован, сообщает СУ СК РФ по региону.
"Следственными органами СК РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч.3 ст.30, п. "б" ч.4 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере) и двух эпизодов п."б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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По предварительным данным, в июне 2020 года чиновник мэрии получил от председателя томского гаражно-строительного кооператива через двух посредников частями взятку в размере 600 тысяч рублей за незаконную выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию гаражного комплекса, расположенного в Ленинском районе Томска.
"Часть денежных средств была передана посредником под контролем оперативных сотрудников УФСБ.
Взяткополучатель и посредник во взяточничестве задержаны, по ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В отношении взяткодателя и второго посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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