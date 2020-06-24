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Иран пойдет на переговоры с США в рамках ядерной сделки
Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном только в рамках ядерной сделки и при выплате компенсаций за причиненный ущерб, заявил президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:29
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хасан роухани, тегеран (город), вашингтон (город), сша, в мире

Иран пойдет на переговоры с США в рамках ядерной сделки

10:08 24.06.2020 (обновлено: 10:29 24.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Ирана Хасан Рухани
 Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном только в рамках ядерной сделки и при выплате компенсаций за причиненный ущерб, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Мы всегда готовы (к переговорам), но как только США скажут, что возвращаются к выполнению (международного) права, объявят, что возвращаются к выполнению положений резолюции ООН и своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, возвращаются в "шестерку", - сказал Роухани.
"Наша позиция проста – им (США) нужно подчиниться (международному – ред.) праву, извиниться и компенсировать тот ущерб, который они причинили Ирану, выплатить компенсации", - сказал президент, чье выступление транслировало иранское телевидение.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
23 июня, 12:21
США внесли в СБ ООН проект о продлении оружейного эмбарго против Ирана
Ранее Роухани заявил, что Иран терял из-за санкций США порядка 50 миллиардов долларов, что сопоставимо с двумя бюджетами прошлого года.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Хасан РоуханиТегеран (город)Вашингтон (город)СШАВ мире
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