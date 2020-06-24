Иран пойдет на переговоры с США в рамках ядерной сделки

"Мы всегда готовы (к переговорам), но как только США скажут, что возвращаются к выполнению (международного) права, объявят, что возвращаются к выполнению положений резолюции ООН и своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, возвращаются в "шестерку", - сказал Роухани.