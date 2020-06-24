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В России провели более 17,8 миллиона тестов на COVID-19
Более 17,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 309... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:06
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353
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 17,8 миллиона тестов на COVID-19

10:06 24.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 17,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 309 тысяч человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По состоянию на 23.06.2020, проведено 17 803 955 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении.
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Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 309 298 человек, уточняется в материале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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75 лет Великой ПобедыРоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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