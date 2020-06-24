https://ria.ru/20200624/1573405365.html
Греф оценил возможный приход IT-гигантов в Россию после снижения налогов
Глава Сбербанка Герман Греф о возможности прихода иностранных IT-гигантов в юрисдикцию РФ после снижения налогов для отрасли: мы сами станем гигантами. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:05
2020-06-24T10:05
телеобращение президента 23 июня 2020 года
сбербанк россии
владимир путин
герман греф
технологии
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https://ria.ru/20200623/1573394464.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156044/34/1560443422_0:187:2859:1795_1400x0_80_0_0_74492e5f9575461971665f779e1f9856.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, сбербанк россии, владимир путин, герман греф, технологии