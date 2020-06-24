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Греф оценил возможный приход IT-гигантов в Россию после снижения налогов
Глава Сбербанка Герман Греф о возможности прихода иностранных IT-гигантов в юрисдикцию РФ после снижения налогов для отрасли: мы сами станем гигантами. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:05
телеобращение президента 23 июня 2020 года
сбербанк россии
владимир путин
герман греф
технологии
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156044/34/1560443422_0:187:2859:1795_1400x0_80_0_0_74492e5f9575461971665f779e1f9856.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеобращение президента 23 июня 2020 года, сбербанк россии, владимир путин, герман греф, технологии

Греф оценил возможный приход IT-гигантов в Россию после снижения налогов

10:05 24.06.2020
2204
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПрезидент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф о возможности прихода иностранных IT-гигантов в юрисдикцию РФ после снижения налогов для отрасли: мы сами станем гигантами.
"Мы сами станем гигантами", - заявил Греф журналистам в ответ на вопрос о вероятности прихода иностранных IT-гигантов в юрисдикцию РФ после снижения налогов для этой отрасли.
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
23 июня, 23:29
Путин рассказал о сложном периоде, изменившем уклад жизни россиян
Во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам предложил провести в отрасли информационных технологий налоговый маневр - существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ), изменив ставку страховых взносов на 7,6% с нынешних 14%, а также бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний из этой сферы до 3% с нынешних 20%.
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Телеобращение президента 23 июня 2020 годаСбербанк РоссииВладимир ПутинГерман ГрефТехнологии
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