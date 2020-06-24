В центре "Вороновское" лечатся более 190 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 24 июня состоит на лечении 193 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 193, подтверждённых с COVID – 193, с кислородной поддержкой – 136, на ИВЛ – 11", - написал он в Facebook.