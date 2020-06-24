https://ria.ru/20200624/1573405129.html
В центре "Вороновское" лечатся более 190 пациентов с COVID-19
Более 190 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:02
2020-06-24T10:02
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466232_0:0:2938:1652_1400x0_80_0_0_f40236adcc83dc2bcbd0c24ea05f93f5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466232_0:0:2938:1652_1400x0_80_0_0_f40236adcc83dc2bcbd0c24ea05f93f5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466232_65:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_7c596782cc985d1584c4619cfa26597e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466232_558:0:2606:2048_1400x0_80_0_0_733cbad899e3f983b39ecd77d6041d4b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество