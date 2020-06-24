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В центре "Вороновское" лечатся более 190 пациентов с COVID-19
Более 190 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:02
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сергей переходов (врач)
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В центре "Вороновское" лечатся более 190 пациентов с COVID-19

10:02 24.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 190 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 24 июня состоит на лечении 193 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 193, подтверждённых с COVID – 193, с кислородной поддержкой – 136, на ИВЛ – 11", - написал он в Facebook.

Главврач подчеркнул, что за сутки поступили пять пациентов, выписались 27.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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