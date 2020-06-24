В Париже повредили памятник государственному деятелю Франции

Инцидент произошел во вторник вечером. Как сообщил изданию источник, неизвестный сделал на постаменте красной краской надпись, обвиняющую власти страны в "негрофобии". По данным издания, злоумышленник был задержан.

Как отмечает издание, Кольбер, историческая личность, известен также как один из инициаторов составления так называемого "Черного кодекса", который законодательно регулировал рабство во французских колониях. На фоне протестов против расизма по всему миру во Франции вновь зазвучали призывы разобрать памятник Кольберу.