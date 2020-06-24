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В Париже повредили памятник государственному деятелю Франции
Неизвестные нарисовали граффити на памятнике французскому государственному деятелю, министру финансов в правительстве Людовика XIV Жану-Батисту Кольберу,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:01
джордж флойд
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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джордж флойд, христофор колумб, франция, сша, париж, в мире

В Париже повредили памятник государственному деятелю Франции

10:01 24.06.2020
368
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Неизвестные нарисовали граффити на памятнике французскому государственному деятелю, министру финансов в правительстве Людовика XIV Жану-Батисту Кольберу, который находится около здания Национальной ассамблеи Франции в Париже, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник в полиции.
Инцидент произошел во вторник вечером. Как сообщил изданию источник, неизвестный сделал на постаменте красной краской надпись, обвиняющую власти страны в "негрофобии". По данным издания, злоумышленник был задержан.
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Как отмечает издание, Кольбер, историческая личность, известен также как один из инициаторов составления так называемого "Черного кодекса", который законодательно регулировал рабство во французских колониях. На фоне протестов против расизма по всему миру во Франции вновь зазвучали призывы разобрать памятник Кольберу.
Целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены в последние недели во многих странах на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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Джордж ФлойдХристофор КолумбФранцияСШАПарижВ мире
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