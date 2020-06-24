Тверские власти сформируют поручения по итогам обращения президента

"Особое внимание необходимо обратить на поручения, которые непосредственно касаются наших региональных полномочий – это продолжение реализации пакета мер поддержки наших граждан, в том числе выплаты на детей, меры поддержки по рынку труда, по льготной ипотеке. Обязательно участие региона в программе по дополнительной поддержке региональных бюджетов из федерального бюджета", - сказал Руденя на заседании президиума областного правительства Тверской области.

Глава региона отметил также поручение Президента о снижении налогов для IT-бизнеса, а также возраста, с которого можно получить статус самозанятого, с 18 до 16 лет. Губернатор поручил при необходимости подготовить изменения в региональное законодательство для исполнения этих указаний.