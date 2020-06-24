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Тверская область
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Тверские власти сформируют поручения по итогам обращения президента
В Тверской области будет сформирован перечень поручений по итогам обращения президента РФ к россиянам, в котором глава государства предложил отказаться от... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:00
тверская область
телеобращение президента 23 июня 2020 года
игорь руденя
тверская область
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, игорь руденя, тверская область, общество

Тверские власти сформируют поручения по итогам обращения президента

10:00 24.06.2020
40
© РИА Новости / Павел ЛисицынПланшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
© РИА Новости / Павел Лисицын
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
ТВЕРЬ, 24 июн - РИА Новости. В Тверской области будет сформирован перечень поручений по итогам обращения президента РФ к россиянам, в котором глава государства предложил отказаться от плоской шкалы налогообложения, расширить льготную ипотеку, снизить налоговую нагрузку на IT-компании, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Особое внимание необходимо обратить на поручения, которые непосредственно касаются наших региональных полномочий – это продолжение реализации пакета мер поддержки наших граждан, в том числе выплаты на детей, меры поддержки по рынку труда, по льготной ипотеке. Обязательно участие региона в программе по дополнительной поддержке региональных бюджетов из федерального бюджета", - сказал Руденя на заседании президиума областного правительства Тверской области.
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
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Глава региона отметил также поручение Президента о снижении налогов для IT-бизнеса, а также возраста, с которого можно получить статус самозанятого, с 18 до 16 лет. Губернатор поручил при необходимости подготовить изменения в региональное законодательство для исполнения этих указаний.
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Тверская областьТелеобращение президента 23 июня 2020 годаИгорь РуденяТверская областьОбщество
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