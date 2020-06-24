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Тверская область
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В Верхневолжье открываются объекты общепита и стоматологические клиники
В Тверской области со среды, 24 июня, при соблюдении санитарных требований и социальной дистанции открываются для посещения парки, детские игровые площадки... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:57
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь руденя, тверская область, общество

В Верхневолжье открываются объекты общепита и стоматологические клиники

09:57 24.06.2020
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© РИА Новости / Николай ХижнякВрач-стоматолог осматривает пациента
Врач-стоматолог осматривает пациента
© РИА Новости / Николай Хижняк
Врач-стоматолог осматривает пациента. Архивное фото
ТВЕРЬ, 24 июн – РИА Новости. В Тверской области со среды, 24 июня, при соблюдении санитарных требований и социальной дистанции открываются для посещения парки, детские игровые площадки. Соответствующее постановление об отмене отдельных ограничений, введенных в связи с режимом повышенной готовности в регионе подписал губернатор области Игорь Руденя.
Кроме того, со среды возобновляют работу предприятия общественного питания, ярмарки, объекты розничной торговли, МФЦ, учреждения библиотечной сети и выставочные залы. Открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, СПА- и массажные салоны, солярии, сауны и другие объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан. Вновь начинают принимать пациентов стоматологические клиники.
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Согласно постановлению, с 24 июня допускается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, хостелах, туристических базах, гостевых домах и иных аналогичных объектах, в которых предоставляются услуги по временному проживанию.
Разрешается посещение школ, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования, детских садов –  в последнее время в дошкольных учреждениях действовали только дежурные группы.
Разрешены прогулки на водном транспорте с проведением досуговых, развлекательных и культурных мероприятий.
С 6 июля начнут работу загородные детские лагеря.
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Деятельность всех этих объектов и организаций возобновляется при условии соблюдения санитарных требований. Все сотрудники должны пользоваться средствами индивидуальной защиты и ежедневно проходить термометрию.  Люди с повышенной температурой тела или другими признаками инфекционного заболевания отстраняются от работы. Обязательна дезинфекция помещений и наличие дезинфицирующих средств для использования посетителями при входе в соответствующий объект, соблюдение социальной дистанции.
С 20 июня в Тверской области возобновлена работа летних кафе, посещение музеев и проведение физкультурных и тренировочных занятий, а также посещение спортивных площадок на открытом воздухе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Тверская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь РуденяТверская областьОбщество
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