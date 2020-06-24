В Верхневолжье открываются объекты общепита и стоматологические клиники

ТВЕРЬ, 24 июн – РИА Новости. В Тверской области со среды, 24 июня, при соблюдении санитарных требований и социальной дистанции открываются для посещения парки, детские игровые площадки. Соответствующее постановление об отмене отдельных ограничений, введенных в связи с режимом повышенной готовности в регионе подписал губернатор области Игорь Руденя

Кроме того, со среды возобновляют работу предприятия общественного питания, ярмарки, объекты розничной торговли, МФЦ, учреждения библиотечной сети и выставочные залы. Открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, СПА- и массажные салоны, солярии, сауны и другие объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан. Вновь начинают принимать пациентов стоматологические клиники.

Согласно постановлению, с 24 июня допускается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, хостелах, туристических базах, гостевых домах и иных аналогичных объектах, в которых предоставляются услуги по временному проживанию.

Разрешается посещение школ, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования, детских садов – в последнее время в дошкольных учреждениях действовали только дежурные группы.

Разрешены прогулки на водном транспорте с проведением досуговых, развлекательных и культурных мероприятий.

С 6 июля начнут работу загородные детские лагеря.

Деятельность всех этих объектов и организаций возобновляется при условии соблюдения санитарных требований. Все сотрудники должны пользоваться средствами индивидуальной защиты и ежедневно проходить термометрию. Люди с повышенной температурой тела или другими признаками инфекционного заболевания отстраняются от работы. Обязательна дезинфекция помещений и наличие дезинфицирующих средств для использования посетителями при входе в соответствующий объект, соблюдение социальной дистанции.

С 20 июня в Тверской области возобновлена работа летних кафе, посещение музеев и проведение физкультурных и тренировочных занятий, а также посещение спортивных площадок на открытом воздухе.