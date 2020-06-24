Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573404562.html
На юго-востоке Турции при обстреле со стороны Ирана погиб военный
Один турецкий военнослужащий погиб и один получил ранения в юго-восточной провинции Хаккари при обстреле с территории Ирана, сообщило минобороны Турции. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:55
минобороны турции
рабочая партия курдистана
иран
эрбиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151570/14/1515701466_0:0:5184:2916_1400x0_80_0_0_f972644f5dc5dd288b99f365c19f2453.jpg
https://ria.ru/20200624/1573401807.html
иран
эрбиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151570/14/1515701466_0:0:5184:2916_1400x0_80_0_0_f972644f5dc5dd288b99f365c19f2453.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151570/14/1515701466_208:0:4816:3456_1400x0_80_0_0_b5bbfd82171d7696a47677a0bea0403e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151570/14/1515701466_784:0:4240:3456_1400x0_80_0_0_dcce2918725e24fd64ed1ac909fe22b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобороны турции, рабочая партия курдистана, иран, эрбиль, в мире

На юго-востоке Турции при обстреле со стороны Ирана погиб военный

09:55 24.06.2020
2016
© AP Photo / Emrah GurelВоеннослужащий турецкой армии
Военнослужащий турецкой армии
© AP Photo / Emrah Gurel
Военнослужащий турецкой армии . Архивное фото
АНКАРА, 24 июн – РИА Новости. Один турецкий военнослужащий погиб и один получил ранения в юго-восточной провинции Хаккари при обстреле с территории Ирана, сообщило минобороны Турции.
"В ходе разведывательных и наблюдательных мероприятий 23 июня в пограничном районе Юксекова провинции Хаккари в результате обстрела со стороны Ирана были ранены два наших боевых товарища. Одного из них не удалось спасти", - говорится в сообщении.
В среду иракское информационное агентство Shafaq со ссылкой на источники в местной администрации сообщило, что иранская артиллерия обстреляла деревню в провинции Эрбиль на территории автономного района Иракский Курдистан. Ранее министерство обороны Турции сообщило о начале новой операции "Коготь тигра" против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского региона Хафтанин.
Провинция Хама
Вчера, 08:47Война в Сирии
Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хама
1701002
Обсудить 0
Минобороны ТурцииРабочая партия КурдистанаИранЭрбильВ мире
Рекомендуем
Боец сил ливийской оппозиции у автомобиля с зенитным пулеметом, замаскированный ветками от атак с воздуха, у города Брега
Народ Ливии попросит Египет о помощи
Провинция Хама
Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хама
Парад на российской авиабазе в Сирии
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы
Президент Ирана Хасан Рухани
Иран пойдет на переговоры с США в рамках ядерной сделки
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова не прокомментировала вопрос обмена Уилана на Бута и Ярошенко
Сирия
Госдеп осудил террористические атаки в Сирии
Валид Муаллем
Глава МИД Сирии подтвердил правдивость одной из историй в книге Болтона
Президент Армении Армен Саркисян
Глава Армении поменял процедуру конституционных изменений
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) проезжают мимо разрушенных домов в деревне Аль-Сузах, в провинции Дейр-эз-Зор
СМИ сообщили о новой воздушной атаке в Сирии
Военный парад в ознаменование 75-летия Победы
Посольство Испании в Москве поздравило Россию с 75-летием Победы
Работа нефтяных станков - качалок
Европейские аналитики: "Россия не спасет нас от кризиса"
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Борисов: Турция имеет право на дополнительную поставку С-400
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
Глава МИД Франции призвал ЕС обсудить отношения с Турцией
Президент Ирана Хасан Рухани
Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ
Госсекретарь США Майк Помпео
США придумали новый способ наказать Россию и Китай
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
23:51Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
Лента новостейМолния