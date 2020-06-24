https://ria.ru/20200624/1573404562.html
На юго-востоке Турции при обстреле со стороны Ирана погиб военный
Один турецкий военнослужащий погиб и один получил ранения в юго-восточной провинции Хаккари при обстреле с территории Ирана, сообщило минобороны Турции. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:55
2020-06-24T09:55
минобороны турции
рабочая партия курдистана
иран
эрбиль
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны турции, рабочая партия курдистана, иран, эрбиль, в мире