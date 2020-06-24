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В Крыму за сутки выявили восемь случаев COVID-19
Восемь новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки выявили в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:54
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коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), общество

В Крыму за сутки выявили восемь случаев COVID-19

09:54 24.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Восемь новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки выявили в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Из количества подтвержденных случаев 7 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 1 человек обратился самостоятельно в связи с клиническими симптомами", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц.
Аксенов подчеркнул, что всего на текущий период в республике зарегистрирован 631 случай новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 429 человек.
Крым
23 июня, 15:56Распространение нового коронавируса
В Крыму умер пациент с коронавирусом
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей Аксенов (политик)Общество
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