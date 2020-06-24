В Крыму за сутки выявили восемь случаев COVID-19

"Подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Из количества подтвержденных случаев 7 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 1 человек обратился самостоятельно в связи с клиническими симптомами", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".