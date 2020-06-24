https://ria.ru/20200624/1573404493.html
В Крыму за сутки выявили восемь случаев COVID-19
Восемь новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки выявили в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:54
2020-06-24T09:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
общество
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https://ria.ru/20200623/1573372720.html
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), общество