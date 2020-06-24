Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200624/1573404404.html
"Привел фамилию в цирк": 120 лет со дня рождения Михаила Запашного
Михаил Запашный, основатель творческой династии Запашных, был очень хорошим акробатом, сделал большой шаг в этом искусстве, одна из главных его заслуг... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:23
культура
мстислав запашный
аскольд запашный
эдгард запашный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154810/08/1548100863_0:41:2706:1563_1400x0_80_0_0_42d89cd17d08fc67da5cf743d80f6f47.jpg
https://ria.ru/20190823/1557837624.html
https://ria.ru/20191222/1562622030.html
https://ria.ru/20181124/1533340161.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/154810/08/1548100863_0:41:2706:1563_1400x0_80_0_0_42d89cd17d08fc67da5cf743d80f6f47.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/154810/08/1548100863_301:0:2706:1804_1400x0_80_0_0_6a0252c4475c2348146d2992458ff145.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/154810/08/1548100863_974:172:2606:1804_1400x0_80_0_0_be78d45040c274423be1152e103eaf80.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мстислав запашный, аскольд запашный, эдгард запашный

"Привел фамилию в цирк": 120 лет со дня рождения Михаила Запашного

09:53 24.06.2020 (обновлено: 10:23 24.06.2020)
653
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВыступление артистов Цирка братьев Запашных
Выступление артистов Цирка братьев Запашных
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Выступление артистов Цирка братьев Запашных. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Михаил Запашный, основатель творческой династии Запашных, был очень хорошим акробатом, сделал большой шаг в этом искусстве, одна из главных его заслуг заключается в том, что он "привел фамилию в цирк", сообщил РИА Новости его внук Эдгард Запашный. Он рассказал о вкладе деда в формирование династии, а также отметил преемственность поколений, сохраняющуюся, несмотря на изменения в цирковой индустрии.
24 июня отмечается 120 лет со дня рождения Михаила Запашного - основателя цирковой династии Запашных.
Артисты в шоу Королевский цирк в Цирке Никулина на Цветном бульваре.
23 августа 2019, 16:27
Из балагана в серьезное искусство: в России отметили столетие цирка

"Стрельнул" в цирке

"Наверное, наибольший вклад, который сделал Михаил, - это привел фамилию Запашных в цирк. По крови мы четвертое поколение Запашных. Дело в том, что наш прадедушка по линии бабушки был цирковым артистом, а по фамилии мы, получается, третье поколение, потому что именно он (Михаил - ред.) первый, кто из Запашных начал работать в цирке", - рассказал Запашный.
Собеседник агентства отметил, что, к сожалению, ни он, ни его брат Аскольд не были знакомы с Михаилом, однако у коллег сохранились воспоминания и фотоматериалы о нем, которые свидетельствуют о том, что он был очень хорошим акробатом.
"Со своей супругой, со своим партнером они сделали ряд хороших номеров. Это акробаты и акробаты-снайперы, которые действительно на тот момент "стрельнули" в цирке. Они делали такие сложные трюки, как стрельба из винтовки в акробатическом элементе голова в голову, когда один человек стоит на голове второго, сам же находясь на голове, то есть это капштейн на голове нижнего, и оба стреляли из винтовок. Также стрельбу производили, находясь в положении стойка на одной руке, также на голове партнера и различные другие элементы", - рассказал Запашный.
Внук основателя династии отметил, что Михаил Запашный не был человеком медийного пространства, и потому в цирке нет как таковых номеров, посвященных его памяти. "Он просто был хорошим тружеником, карьеру которого прервала война. Потому что он один из первых, кто записался на фронт и сразу ушел, прошел всю войну, был контужен, и только спустя несколько лет после войны он пришел и не смог дальше вернуться в цирк", - рассказал Запашный.
Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре, сказка-шоу Тайна новогодней звезды
22 декабря 2019, 08:00Культура
Что скрыто под куполом Цирка Никулина

Отец акробатов

Будучи многодетным отцом, Михаил сумел подготовить очень хороших акробатов-вольтижеров: братьев Сергея, Вальтера, Мстислава, Игоря и сестру Анну Запашных, которые на много лет стали ведущими акробатами в мире цирка, лауреатами Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проводимого в 1957 году, подчеркнул Запашный.
"И они, конечно, сделали большой шаг в искусстве акробатики. Затем, закончив карьеру акробатов, Вальтер и Мстислав ушли в дрессуру, ну и основали уже фактически династию и дрессировщиков, в том числе. Поэтому, конечно, вклад Михаила Запашного, он очевиден", - добавил Запашный.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкШоу братьев Запашных "Садко"
Шоу братьев Запашных Садко
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Шоу братьев Запашных "Садко"

Положительные изменения

В памятный день основателя династии Эдгард Запашный отметил, что цирковая индустрия сильно изменилась и продолжает меняться в лучшую сторону.
"Очевидно, что очень сильно шагнула дрессура, сильно развилась в положительную сторону, она стала гуманной… Фактически все жанры циркового искусства на опыте прошлых поколений делали серьезные шаги в дальнейшем вперед и тем самым очень сильно поднимают планку достижений в цирковом искусстве", - заявил Запашный, отметив популярность циркового искусства, которая связана в том числе с тем, что это одно из легкодоступных и легкообъяснимых искусств, объединяющих людей по всему миру.
Несмотря на все изменения, по словам Запашного, цирк стабильно пользуется преемственностью, в индустрии очень крепки династические традиции. "Конечно, те достижения, которые приумножил Михаил, они в дальнейшем были приумножены и его сыновьями, и теперь его внуками. Поэтому здесь мы можем только сказать большое спасибо", - заключил Запашный.
Львица в цирке
24 ноября 2018, 08:00
Что творится за кулисами российских цирков
Биография Михаила Запашного
Михаил Запашный родился 24 июня 1900 года. Работал грузчиком в Ейске, отличался большой силой, которую заметил знаменитый борец Иван Поддубный и привел его в цирк. Сначала Михаил выступал в жанре французской борьбы под псевдонимом Орленок. Женившись на Лидии Томпсон, вошел в семью циркового клоуна Карла Томпсона, выступавшего под псевдонимом Мильтон. Затем вместе с другом Георгием Мельченко выступал как силовой акробат, их дуэт назывался "Братья Мильтонс". В 1930 году подготовил номер с ездой на мотоцикле внутри шара, в котором участвовали его дети Вальтер и Мстислав. Умер 9 сентября 1982 года.
701000
Обсудить 0
КультураМстислав ЗапашныйАскольд ЗапашныйЭдгард Запашный
Рекомендуем
Кадр из мультфильма Побег из курятника
Netflix снимет продолжение "Побега из курятника"
Сеноте Ик-киль в муниципалитете Тинум, Мексика
В Мексике землетрясение повредило 55 объектов культурного наследия
Певец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи
Знаменитости поздравили Валерия Меладзе с днем рождения и юбилеем
Репетиция концерта Победы на Мамаевом кургане, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне
Концерт Победы на Мамаевом кургане. Тонны декораций и звездные гости
Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Белорусский певец Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега
Серега выпустил обновленную версию хита "Черный бумер"
Президент РФ Владимир Путин и актер театра и кино, кинорежиссер, учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский на церемонии вручения государственных премий РФ
Хабенский переведет полученные от госпремии деньги на благотворительность
Английский актер и режиссер Идрис Эльба
Деятели искусства обвинили Голливуд в поддержании культа белой расы
Тайна Бермудского треугольника и Атлантиды
СМИ: режиссер "Мира Юрского периода" снимет триллер об Атлантиде
Режиссер Эмир Кустурица
Кустурица поделился впечатлениями от Главного храма Вооруженных сил
Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге
Джордж Мартин надеется, закончить шестой том эпопеи в 2021 году
Кадр из фильма Чернобыль Даниила Козловского
В Сети опубликовали трейлер фильма Данилы Козловского "Чернобыль: Бездна"
Группа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
Асмус прокомментировала "диванные" теории развода с Харламовым
Группа Queen с солистом Фредди Меркьюри
В честь 50-летия группы Queen выпустят почтовые марки, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
23:51Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
Лента новостейМолния