"Привел фамилию в цирк": 120 лет со дня рождения Михаила Запашного

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Михаил Запашный, основатель творческой династии Запашных, был очень хорошим акробатом, сделал большой шаг в этом искусстве, одна из главных его заслуг заключается в том, что он "привел фамилию в цирк", сообщил РИА Новости его внук Михаил Запашный, основатель творческой династии Запашных, был очень хорошим акробатом, сделал большой шаг в этом искусстве, одна из главных его заслуг заключается в том, что он "привел фамилию в цирк", сообщил РИА Новости его внук Эдгард Запашный . Он рассказал о вкладе деда в формирование династии, а также отметил преемственность поколений, сохраняющуюся, несмотря на изменения в цирковой индустрии.

24 июня отмечается 120 лет со дня рождения Михаила Запашного - основателя цирковой династии Запашных.

"Стрельнул" в цирке

"Наверное, наибольший вклад, который сделал Михаил, - это привел фамилию Запашных в цирк. По крови мы четвертое поколение Запашных. Дело в том, что наш прадедушка по линии бабушки был цирковым артистом, а по фамилии мы, получается, третье поколение, потому что именно он (Михаил - ред.) первый, кто из Запашных начал работать в цирке", - рассказал Запашный.

Собеседник агентства отметил, что, к сожалению, ни он, ни его брат Аскольд не были знакомы с Михаилом, однако у коллег сохранились воспоминания и фотоматериалы о нем, которые свидетельствуют о том, что он был очень хорошим акробатом.

"Со своей супругой, со своим партнером они сделали ряд хороших номеров. Это акробаты и акробаты-снайперы, которые действительно на тот момент "стрельнули" в цирке. Они делали такие сложные трюки, как стрельба из винтовки в акробатическом элементе голова в голову, когда один человек стоит на голове второго, сам же находясь на голове, то есть это капштейн на голове нижнего, и оба стреляли из винтовок. Также стрельбу производили, находясь в положении стойка на одной руке, также на голове партнера и различные другие элементы", - рассказал Запашный.

Внук основателя династии отметил, что Михаил Запашный не был человеком медийного пространства, и потому в цирке нет как таковых номеров, посвященных его памяти. "Он просто был хорошим тружеником, карьеру которого прервала война. Потому что он один из первых, кто записался на фронт и сразу ушел, прошел всю войну, был контужен, и только спустя несколько лет после войны он пришел и не смог дальше вернуться в цирк", - рассказал Запашный.

Отец акробатов

Будучи многодетным отцом, Михаил сумел подготовить очень хороших акробатов-вольтижеров: братьев Сергея, Вальтера, Мстислава, Игоря и сестру Анну Запашных, которые на много лет стали ведущими акробатами в мире цирка, лауреатами Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проводимого в 1957 году, подчеркнул Запашный.

"И они, конечно, сделали большой шаг в искусстве акробатики. Затем, закончив карьеру акробатов, Вальтер и Мстислав ушли в дрессуру, ну и основали уже фактически династию и дрессировщиков, в том числе. Поэтому, конечно, вклад Михаила Запашного, он очевиден", - добавил Запашный.

Положительные изменения

В памятный день основателя династии Эдгард Запашный отметил, что цирковая индустрия сильно изменилась и продолжает меняться в лучшую сторону.

"Очевидно, что очень сильно шагнула дрессура, сильно развилась в положительную сторону, она стала гуманной… Фактически все жанры циркового искусства на опыте прошлых поколений делали серьезные шаги в дальнейшем вперед и тем самым очень сильно поднимают планку достижений в цирковом искусстве", - заявил Запашный, отметив популярность циркового искусства, которая связана в том числе с тем, что это одно из легкодоступных и легкообъяснимых искусств, объединяющих людей по всему миру.

Несмотря на все изменения, по словам Запашного, цирк стабильно пользуется преемственностью, в индустрии очень крепки династические традиции. "Конечно, те достижения, которые приумножил Михаил, они в дальнейшем были приумножены и его сыновьями, и теперь его внуками. Поэтому здесь мы можем только сказать большое спасибо", - заключил Запашный.

Биография Михаила Запашного