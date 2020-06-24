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Путин поздравил жителей Чувашии со столетним юбилеем республики
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чувашии со столетним юбилеем республики, отметив, что они могут гордиться подвигами своих земляков, а также их РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:48
владимир путин
чувашская республика (чувашия)
общество
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353
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владимир путин, чувашская республика (чувашия), общество

Путин поздравил жителей Чувашии со столетним юбилеем республики

09:48 24.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чувашии со столетним юбилеем республики, отметив, что они могут гордиться подвигами своих земляков, а также их вкладом в сбережение исторического, культурного и духовного наследия многонационального Отечества, соответствующее поздравление опубликовано в среду на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с юбилеем – 100-летием Чувашской Республики. За минувшее время Республика прошла большой, насыщенный значимыми событиями путь. Вы по праву можете гордиться ратными подвигами и трудовой доблестью многих поколений земляков, их весомым вкладом в сбережение богатейшего исторического, культурного, духовного наследия нашего многонационального Отечества. Отрадно, что вы стремитесь эффективно решать стоящие перед республикой задачи, своей созидательной работой содействуете процветанию родного края", - говорится в поздравлении.
По словам президента, сегодня в Чувашии успешно реализуются востребованные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, спорте и туризме. Все эти масштабные программы служат благополучию людей, повышению качества их жизни.
В заключение глава государства пожелал жителям региона всего самого доброго.
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Владимир ПутинЧувашская Республика (Чувашия)Общество
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