МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чувашии со столетним юбилеем республики, отметив, что они могут гордиться подвигами своих земляков, а также их вкладом в сбережение исторического, культурного и духовного наследия многонационального Отечества, соответствующее поздравление опубликовано в среду на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с юбилеем – 100-летием Чувашской Республики. За минувшее время Республика прошла большой, насыщенный значимыми событиями путь. Вы по праву можете гордиться ратными подвигами и трудовой доблестью многих поколений земляков, их весомым вкладом в сбережение богатейшего исторического, культурного, духовного наследия нашего многонационального Отечества. Отрадно, что вы стремитесь эффективно решать стоящие перед республикой задачи, своей созидательной работой содействуете процветанию родного края", - говорится в поздравлении.
По словам президента, сегодня в Чувашии успешно реализуются востребованные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, спорте и туризме. Все эти масштабные программы служат благополучию людей, повышению качества их жизни.
В заключение глава государства пожелал жителям региона всего самого доброго.