Путин поздравил жителей Чувашии со столетним юбилеем республики

"Поздравляю вас с юбилеем – 100-летием Чувашской Республики. За минувшее время Республика прошла большой, насыщенный значимыми событиями путь. Вы по праву можете гордиться ратными подвигами и трудовой доблестью многих поколений земляков, их весомым вкладом в сбережение богатейшего исторического, культурного, духовного наследия нашего многонационального Отечества. Отрадно, что вы стремитесь эффективно решать стоящие перед республикой задачи, своей созидательной работой содействуете процветанию родного края", - говорится в поздравлении.