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Распространение нового коронавируса
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В Москве еще 2020 пациентов вылечились от COVID-19
Ещё 2020 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших достигло 141 тысячи 268 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:47
распространение нового коронавируса
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
анастасия ракова , здоровье - общество, москва

В Москве еще 2020 пациентов вылечились от COVID-19

09:47 24.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской в госпитале COVID-19
Врачи в ординаторской в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в ординаторской в госпитале COVID-19 . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ещё 2020 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших достигло 141 тысячи 268 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2020 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 141268" - сообщила Ракова.
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График снятия ограничений в Москве
По её словам, при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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