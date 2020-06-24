https://ria.ru/20200624/1573404051.html
В Москве еще 2020 пациентов вылечились от COVID-19
Ещё 2020 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших достигло 141 тысячи 268 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:47
2020-06-24T09:47
распространение нового коронавируса
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , здоровье - общество, москва