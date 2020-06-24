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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573403837.html
Попова рассказала о мерах, предпринятых на Красной площади из-за COVID-19
Все необходимые противоэпидемиологические меры приняты на Красной площади, где в среду пройдёт парад Победы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:03
75 лет великой победы
анна попова
парад победы
москва
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573353782_0:111:3065:1835_1400x0_80_0_0_e60afa2bf2c5c5bc5b1db8b415478f2b.jpg
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анна попова, парад победы, москва, общество

Попова рассказала о мерах, предпринятых на Красной площади из-за COVID-19

09:45 24.06.2020 (обновлено: 15:03 24.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение Москвы к параду Победы
Украшение Москвы к параду Победы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Украшение Москвы к параду Победы
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Все необходимые противоэпидемиологические меры приняты на Красной площади, где в среду пройдёт парад Победы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Предприняты все необходимые меры, для того чтобы рисков не было никаких", - заявила приехавшая на парад Победы Попова журналистам.
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 года из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит 24 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Онлайн-репортаж с парада Победы >>
Парад на Красной площади в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
1 из 17

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
2 из 17

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

Танк Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
3 из 17

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
4 из 17

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

Юнармейцы во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
5 из 17

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

Парадный расчет армии Сербии во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
6 из 17

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
7 из 17

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге
8 из 17

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы
9 из 17

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

© Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня ТОС-1А Солнцепек во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
10 из 17

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-СМ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
11 из 17

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

Танки Т-14 Армата во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
12 из 17

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
13 из 17

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) Торнадо-С во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
14 из 17

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

Штурмовики Су-25 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
15 из 17

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
© РИА Новости / Фотохост-агентство

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

Многоцелевые вертолеты Ми-8 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
16 из 17

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

© РИА Новости / Фотохост-агентство
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
17 из 17

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
1 из 17

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
2 из 17

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
3 из 17

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
4 из 17

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
5 из 17

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
6 из 17

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
7 из 17

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
8 из 17

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
9 из 17

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
10 из 17

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
11 из 17

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
12 из 17

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
13 из 17

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
14 из 17

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
15 из 17

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
16 из 17

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

© РИА Новости / Фотохост-агентство
17 из 17

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
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75 лет Великой ПобедыАнна ПоповаПарад ПобедыМоскваОбщество
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