Москалькова не прокомментировала вопрос обмена Уилана на Бута и Ярошенко

"Со мной этот вопрос не обсуждался официально, поэтому я не могу прокомментировать этот вопрос", - сказала Москалькова журналистам в ответ на вопрос о том, увязывается ли вопрос возвращения Бута и Ярошенко в РФ с Уиланом.