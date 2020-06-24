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Москалькова не прокомментировала вопрос обмена Уилана на Бута и Ярошенко
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не может прокомментировать, увязывается ли возможность освобождения Пола Уилана,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:43
пол уилан
татьяна москалькова
константин ярошенко
виктор бут
в мире
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пол уилан, татьяна москалькова, константин ярошенко, виктор бут, в мире

Москалькова не прокомментировала вопрос обмена Уилана на Бута и Ярошенко

09:43 24.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не может прокомментировать, увязывается ли возможность освобождения Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, с переговорами о возвращении в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута.
"Со мной этот вопрос не обсуждался официально, поэтому я не могу прокомментировать этот вопрос", - сказала Москалькова журналистам в ответ на вопрос о том, увязывается ли вопрос возвращения Бута и Ярошенко в РФ с Уиланом.
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
23 июня, 12:18
Будет ждать обмена. Уилан не намерен обжаловать приговор
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Пол УиланТатьяна МоскальковаКонстантин ЯрошенкоВиктор БутВ мире
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