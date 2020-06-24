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В Крыму открыли памятник Герою Советского Союза Ашоту Аматуни
Памятник Герою Советского Союза Ашоту Аматуни открыли в Симферополе, в торжественной церемонии принял участие глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:43
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
симферополь
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей аксенов (политик), владимир константинов, симферополь, общество

В Крыму открыли памятник Герою Советского Союза Ашоту Аматуни

09:43 24.06.2020
2289
© Фото : пресс-служба главы РК Герой Герой Советского Союза Ашот Аматуни
Герой Герой Советского Союза Ашот Аматуни
© Фото : пресс-служба главы РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Памятник Герою Советского Союза Ашоту Аматуни открыли в Симферополе, в торжественной церемонии принял участие глава республики Сергей Аксенов.
Монумент установлен на территории одной из городских школ за счет средств армянской общины.
"Ашот Апетович был очень добрый, сильный и мужественный. Когда такие люди рядом, то есть на кого равняться, есть кем гордиться", - сказал Аксенов на торжественной церемонии.
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По его словам, в республике будет продолжена практика увековечивания героев, защищавших свою родину.
"Гордимся, что у нас есть такой крымчанин", - подчеркнул Аксенов.
В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов назвал символичным, что пока в других странах сносят памятники, в Крыму их возводят.
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Ашот Апетович Аматуни - советский офицер и военачальник, генерал-лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Родился 23 декабря 1923 года в Александрополе Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики. Скончался 9 октября 2018 года в Симферополе. Похоронен с воинскими почестями 12 октября на Армянском кладбище Симферополя. Аматуни являлся последним жившим в Республике Крым Героем Советского Союза. Его именем названа одна из городских школ.
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Сергей Аксенов (политик)Владимир КонстантиновСимферопольОбщество
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