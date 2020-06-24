Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573403524.html
Борисов: Турция имеет право на дополнительную поставку С-400
Турция имеет право на новое соглашение по дополнительной поставке С-400, если коллеги изъявят желание, то договор будет заключен, сообщил вице-премьер РФ Юрий... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:38
юрий борисов (вице-премьер)
с-400 «триумф»
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155817/88/1558178833_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_b8101007a387bb126ef10740cb72e853.jpg
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155817/88/1558178833_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_b8101007a387bb126ef10740cb72e853.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155817/88/1558178833_229:0:2958:2047_1400x0_80_0_0_1112ec33b6ea1a11c3b80cbe31acfb16.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155817/88/1558178833_570:0:2617:2047_1400x0_80_0_0_390e3b4b4923b9c89c448d9f6d0db2d5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий борисов (вице-премьер), с-400 «триумф», турция, в мире

Борисов: Турция имеет право на дополнительную поставку С-400

09:38 24.06.2020
923
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Турция имеет право на новое соглашение по дополнительной поставке С-400, если коллеги изъявят желание, то договор будет заключен, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"У них право такое есть, если изъявят желание - заключим", - заявил Борисов журналистам, говоря о возможности заключения нового соглашения с Турцией на поставку дополнительных С-400 до конца года.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
1211004
Обсудить 0
Юрий Борисов (вице-премьер)С-400 «Триумф»ТурцияВ мире
Рекомендуем
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф
Греф оценил возможный приход IT-гигантов в Россию после снижения налогов
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
Москалькова говорила с Миятович о возвращении в Россию Бута и Ярошенко
Флаг Соединенных Штатов Америки
Главы Apple и Google разочарованы решением США по трудовым мигрантам
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова не прокомментировала вопрос обмена Уилана на Бута и Ярошенко
Провинция Хама
Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хама
Президент Ирана Хасан Рухани
Иран пойдет на переговоры с США в рамках ядерной сделки
Военнослужащий турецкой армии
На юго-востоке Турции при обстреле со стороны Ирана погиб военный
Работа УМВД России
В Норильске полиция провела 17 обысков у участников массовой драки
Работа нефтяных станков - качалок
Европейские аналитики: "Россия не спасет нас от кризиса"
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В Минобороны Германии призвали США помнить об Акте Россия-НАТО
Госсекретарь США Майк Помпео
США придумали новый способ наказать Россию и Китай
Герой Герой Советского Союза Ашот Аматуни
В Крыму открыли памятник Герою Советского Союза Ашоту Аматуни
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова: ведутся переговоры по возвращению в Россию Ярошенко и Бута
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
23:51Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
23:45Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Лента новостейМолния