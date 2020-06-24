https://ria.ru/20200624/1573403524.html
Борисов: Турция имеет право на дополнительную поставку С-400
Турция имеет право на новое соглашение по дополнительной поставке С-400, если коллеги изъявят желание, то договор будет заключен, сообщил вице-премьер РФ Юрий... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:38
2020-06-24T09:38
юрий борисов (вице-премьер)
с-400 «триумф»
турция
в мире
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турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий борисов (вице-премьер), с-400 «триумф», турция, в мире