Глава Якутии оценил ситуацию с коронавирусом в республике

ЯКУТСК, 24 июн - РИА Новости. Якутии за последние дни удалось снизить коэффициент распространения коронавируса до 0,87, для перехода на следующий этап снятия ограничений коэффициент должен составлять не более 0,8, сообщил глава республики Якутии за последние дни удалось снизить коэффициент распространения коронавируса до 0,87, для перехода на следующий этап снятия ограничений коэффициент должен составлять не более 0,8, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.

Как отметил глава региона, за прошедшие сутки выявлено 74 новых случая коронавируса, из них 59 - в Якутске

"Ситуация несколько стабилизировалась за последние дни. И в результате тех мер, которые принимаются по всей республике, по районам, по городам, коэффициент распространения болезни нам удалось снизить до 0,87… Для того, чтобы говорить о дальнейшем снятии ограничений, коэффициент этот должен оставлять не более 0,8" - сказал Николаев.

По словам руководителя республики, тревогу вызывает количество тяжелобольных - 29 человек, из которых 12 находятся на аппаратах ИВЛ. Большинство из этих пациентов пожилого возраста. С начала эпидемии в Якутии официально зарегистрирован 3891 случай коронавируса, 2726 человек полностью выздоровели, 28 человек умерли.

За сутки лабораториями республики обработано 2919 тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры в Якутии, которая остается в "красной зоне" из-за коронавируса, продлены до 26 июня включительно.

В рамках первого этапа ослабления ограничений с 15 июня в городах и поселках Якутии, где действует режим полной самоизоляции, начали работать предприятия бытовых услуг. На втором этапе планируется открыть летние кафе и торговые центры без работы фудкортов, разрешить в полном объеме работу общественного транспорта, включая межмуниципальные перевозки. Переход на третий этап, когда будут сняты практически все ограничения, станет возможным при условии дальнейшего масштабного спада заболеваемости.