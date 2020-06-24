Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573403344.html
Глава Якутии оценил ситуацию с коронавирусом в республике
Якутии за последние дни удалось снизить коэффициент распространения коронавируса до 0,87, для перехода на следующий этап снятия ограничений коэффициент должен... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
айсен николаев
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152848/37/1528483713_0:47:3032:1753_1400x0_80_0_0_40152c8c462b5951cf2cd3bab4bf39ef.jpg
республика саха (якутия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152848/37/1528483713_0:47:3032:1753_1400x0_80_0_0_40152c8c462b5951cf2cd3bab4bf39ef.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152848/37/1528483713_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0e5902d1232a9d66528195e0be1bc2da.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152848/37/1528483713_229:0:2277:2048_1400x0_80_0_0_0b933760d472e21e2afa8a95616e1eff.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), айсен николаев, здоровье - общество

Глава Якутии оценил ситуацию с коронавирусом в республике

09:35 24.06.2020
518
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАйсен Николаев
Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 24 июн - РИА Новости. Якутии за последние дни удалось снизить коэффициент распространения коронавируса до 0,87, для перехода на следующий этап снятия ограничений коэффициент должен составлять не более 0,8, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
Как отметил глава региона, за прошедшие сутки выявлено 74 новых случая коронавируса, из них 59 - в Якутске.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Ситуация несколько стабилизировалась за последние дни. И в результате тех мер, которые принимаются по всей республике, по районам, по городам, коэффициент распространения болезни нам удалось снизить до 0,87… Для того, чтобы говорить о дальнейшем снятии ограничений, коэффициент этот должен оставлять не более 0,8" - сказал Николаев.
По словам руководителя республики, тревогу вызывает количество тяжелобольных - 29 человек, из которых 12 находятся на аппаратах ИВЛ. Большинство из этих пациентов пожилого возраста. С начала эпидемии в Якутии официально зарегистрирован 3891 случай коронавируса, 2726 человек полностью выздоровели, 28 человек умерли.
За сутки лабораториями республики обработано 2919 тестов на коронавирус.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Ранее сообщалось, что ограничительные меры в Якутии, которая остается в "красной зоне" из-за коронавируса, продлены до 26 июня включительно.
В рамках первого этапа ослабления ограничений с 15 июня в городах и поселках Якутии, где действует режим полной самоизоляции, начали работать предприятия бытовых услуг. На втором этапе планируется открыть летние кафе и торговые центры без работы фудкортов, разрешить в полном объеме работу общественного транспорта, включая межмуниципальные перевозки. Переход на третий этап, когда будут сняты практически все ограничения, станет возможным при условии дальнейшего масштабного спада заболеваемости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЗдоровье - Общество
Рекомендуем
Медик
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся почти 140 пациентов с COVID
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике
Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
На Алтае число случаев COVID-19 превысило 500
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Борисов: Турция имеет право на дополнительную поставку С-400
Врач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Филатовской больнице лечатся почти 430 человек с COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Якутии завершили расследование убийства четырех членов семьи
Украшение Москвы к параду Победы
Попова рассказала о мерах, предпринятых на Красной площади из-за COVID-19
Якутия
На полюсе холода в Якутии температура воздуха прогрелась до 38 градусов
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
Москалькова говорила с Миятович о возвращении в Россию Бута и Ярошенко
Медик у машины скорой помощи
В Москве выявили 811 новых случаев COVID-19
Ослабление карантинного режима на Украине
На Украине число случаев COVID-19 превысило 39 тысяч
Пустая больничная палата
В Подмосковье за сутки 1390 человек выздоровели от COVID-19
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В центре "Вороновское" лечатся более 190 пациентов с COVID-19
Бригада скорой медицинской помощи
В Якутии число умерших пациентов с COVID-19 достигло 26
Пролет авиации со знаменами Бессмертного полка в Екатеринбурге
В Екатеринбурге прошел военный Парад к 75-летию Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
23:51Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
23:45Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Лента новостейМолния