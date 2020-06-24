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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся почти 140 пациентов с COVID
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 557 человек, из них у 137 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:29
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся почти 140 пациентов с COVID

09:29 24.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 557 человек, из них у 137 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

"В больнице 557 человек (в том числе 12 в реанимации), из них: 206 человек с подозрением на COVID/137 случаев подтверждено лабораторно, из них: 15/14 детей, 16/16 беременных, рожениц и родильниц, 10/9 человек в хирургическом отделении, 3/3 пациентов в реанимации (на ИВЛ 1)", - написала она соцсети Facebook.

Она добавила, что в больницу поступило 67 человек, из них 13 с коронавирусом. Выписан 81 человек, из них 22 с выздоровлением по COVID.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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