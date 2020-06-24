В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся почти 140 пациентов с COVID

"В больнице 557 человек (в том числе 12 в реанимации), из них: 206 человек с подозрением на COVID/137 случаев подтверждено лабораторно, из них: 15/14 детей, 16/16 беременных, рожениц и родильниц, 10/9 человек в хирургическом отделении, 3/3 пациентов в реанимации (на ИВЛ 1)", - написала она соцсети Facebook.