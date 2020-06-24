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Москалькова говорила с Миятович о возвращении в Россию Бута и Ярошенко
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что затрагивала вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:02
дунья миятович
татьяна москалькова
константин ярошенко
виктор бут
сша
приговор американского суда виктору буту. реакция, комментарии
задержание в либерии российского летчика
в мире
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60
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дунья миятович, татьяна москалькова, константин ярошенко, виктор бут, сша, приговор американского суда виктору буту. реакция, комментарии, задержание в либерии российского летчика, в мире

Москалькова говорила с Миятович о возвращении в Россию Бута и Ярошенко

09:27 24.06.2020 (обновлено: 11:02 24.06.2020)
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© OSCE/Alexander KimПредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
© OSCE/Alexander Kim
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что затрагивала вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко в разговоре с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, но та сказала, что США находятся вне ее компетенции, однако РФ продолжит поднимать эту тему в ходе международных контактов.
"У меня была вчера видеоконференцсвязь с Дуней Миятович, комиссаром Совета Европы по правам человека. И я этот вопрос поставила ей, на что она сказала: "Вы же знаете, что США не в моей компетенции", - рассказала Москалькова журналистам.
"Но в любом случае мы эту тему будем поднимать, связанную и с журналистами, которые находятся под давлением", - добавила она.
Российский омбудсмен отметила, что они также поднимали вопрос о русском языке в Прибалтике, где школьники в период пандемии практически не имели возможности продолжать обучение удалённо на русском языке. "Что в общем-то является дискриминацией чистой воды", - убеждена она.
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Москалькова подчеркнула, что будут подниматься и вопросы возвращения домой россиян Бута, Ярошенко, а также Александра Винника, который сейчас находится во Франции.
"Мы очень надеемся, что международные органы поддержат нас и привлекут внимание общественности к необходимости подходить к людям гуманно, милосердно и по справедливости", - добавила Москалькова.
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Дунья МиятовичТатьяна МоскальковаКонстантин ЯрошенкоВиктор БутСШАПриговор американского суда Виктору Буту. Реакция, комментарииЗадержание в Либерии российского летчикаВ мире
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