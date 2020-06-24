Москалькова говорила с Миятович о возвращении в Россию Бута и Ярошенко

"У меня была вчера видеоконференцсвязь с Дуней Миятович, комиссаром Совета Европы по правам человека. И я этот вопрос поставила ей, на что она сказала: "Вы же знаете, что США не в моей компетенции", - рассказала Москалькова журналистам.