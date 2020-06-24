Москалькова говорила с Миятович о возвращении в Россию Бута и Ярошенко

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что затрагивала вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко в разговоре с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, но та сказала, что США находятся вне ее компетенции, однако РФ продолжит поднимать эту тему в ходе международных контактов.
"У меня была вчера видеоконференцсвязь с Дуней Миятович, комиссаром Совета Европы по правам человека. И я этот вопрос поставила ей, на что она сказала: "Вы же знаете, что США не в моей компетенции", - рассказала Москалькова журналистам.
"Но в любом случае мы эту тему будем поднимать, связанную и с журналистами, которые находятся под давлением", - добавила она.
Российский омбудсмен отметила, что они также поднимали вопрос о русском языке в Прибалтике, где школьники в период пандемии практически не имели возможности продолжать обучение удалённо на русском языке. "Что в общем-то является дискриминацией чистой воды", - убеждена она.
Москалькова подчеркнула, что будут подниматься и вопросы возвращения домой россиян Бута, Ярошенко, а также Александра Винника, который сейчас находится во Франции.
"Мы очень надеемся, что международные органы поддержат нас и привлекут внимание общественности к необходимости подходить к людям гуманно, милосердно и по справедливости", - добавила Москалькова.