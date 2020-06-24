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Борисов оценил возможность открытия международного авиасообщения
РФ откроет международное авиасообщение, как будет позволять обстановка, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:36
распространение нового коронавируса
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юрий борисов (вице-премьер)
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юрий борисов (вице-премьер), общество

Борисов оценил возможность открытия международного авиасообщения

09:27 24.06.2020 (обновлено: 09:36 24.06.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. РФ откроет международное авиасообщение, как будет позволять обстановка, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Обстановка будет позволять - и будем открываться", - заявил Борисов журналистам, отвечая на вопрос о возможности возобновления международного авиасообщения. При этом вице-премьер затруднился назвать вероятные сроки: "не знаю на этот счет".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
8 июня, 12:31
Песков: точных дат возобновления международного авиасообщения пока нет
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Юрий Борисов (вице-премьер)Общество
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