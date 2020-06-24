Против EasyJet подали иск после утечки данных девяти миллионов клиентов

"Нам известно, что юридическая фирма подала групповой иск против EasyJet в Высокий суд, и что другие фирмы рекламируют свои услуги, чтобы сделать то же самое. Это не редкость, и только то, что эти фирмы занимаются рекламой, не означает, что у них есть серьезные претензии", - цитирует издание заявление компании.