Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573402974.html
Против EasyJet подали иск после утечки данных девяти миллионов клиентов
Около 10 тысяч клиентов британской авиакомпании EasyJet подали коллективный судебный иск против компании после заявления о кибератаке, в результате которой... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:22
easyjet
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155195/28/1551952833_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f35feb4c2a1f679748a92c7ad1ec3787.jpg
https://ria.ru/20200623/1573363489.html
https://ria.ru/20200618/1573097464.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155195/28/1551952833_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f35feb4c2a1f679748a92c7ad1ec3787.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155195/28/1551952833_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_465dc29a3217aa86426532d6b6784fc8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155195/28/1551952833_912:0:2960:2048_1400x0_80_0_0_339ee7a0df3b9e9dabe5a8ba53d7326e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
easyjet, великобритания, в мире

Против EasyJet подали иск после утечки данных девяти миллионов клиентов

09:22 24.06.2020
232
CC BY-SA 2.0 / Andrew Thomas / G-EZFX Airbus A319-111 (cn 4385) Easyjet.Самолет авиакомпании EasyJet
Самолет авиакомпании EasyJet
CC BY-SA 2.0 / Andrew Thomas / G-EZFX Airbus A319-111 (cn 4385) Easyjet.
Самолет авиакомпании EasyJet. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Около 10 тысяч клиентов британской авиакомпании EasyJet подали коллективный судебный иск против компании после заявления о кибератаке, в результате которой произошла утечка данных более 9 миллионов пассажиров, сообщает издание Financial Times.
"По словам юристов, к иску присоединилось около 10 тысяч клиентов, что делает его одним из крупнейших в Великобритании групповых исков, связанных с предоставлением персональных данных", - пишет газета.
Системный код на экране компьютера
23 июня, 14:12
В Superjob опровергли сообщения об утечке данных пользователей портала
Дело ведет юридическая компания PGMBM, по утверждению фирмы, к иску присоединились клиенты из более чем 50 стран.
"Это колоссальная утечка данных и ужасный недостаток ответственности, который серьезно сказывается на тысячах клиентов EasyJet", - заявил один из партнеров компании PGMBM Том Гудхэд.
Сам лоукостер заявил, что знает о поданном иске.
Мужчина работает за ноутбуком
18 июня, 07:20
Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
"Нам известно, что юридическая фирма подала групповой иск против EasyJet в Высокий суд, и что другие фирмы рекламируют свои услуги, чтобы сделать то же самое. Это не редкость, и только то, что эти фирмы занимаются рекламой, не означает, что у них есть серьезные претензии", - цитирует издание заявление компании.
В мае британский лоукостер заявил, что подвергся кибератаке, в результате которой хакеры похитили данные об электронных адресах и поездках примерно 9 миллионов клиентов. Также хакеры похитили данные о банковских картах 2208 клиентов.
391001
Обсудить 0
EasyJetВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Мессенджер Telegram на экране телефона
Эксперт прокомментировал появление в Сети базы контактов Telegram
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова: ведутся переговоры по возвращению в Россию Ярошенко и Бута
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
Москалькова говорила с Миятович о возвращении в Россию Бута и Ярошенко
Флаг Соединенных Штатов Америки
Главы Apple и Google разочарованы решением США по трудовым мигрантам
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Борисов: Турция имеет право на дополнительную поставку С-400
Самолет в небе
Борисов оценил возможность открытия международного авиасообщения
Ослабление карантинного режима на Украине
На Украине число случаев COVID-19 превысило 39 тысяч
Кадр из фильма Властелин колец
В Новой Зеландии ищут "забавных людей" для сериала по "Властелину колец"
Нью-Йорк
В Нью-Йорке посетителям пляжей разрешат плавать
Эйфелева башня в Париже
В Париже повредили памятник государственному деятелю Франции
Провинция Хама
Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хама
Украинский пограничник
В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 достигло 101
Герой Герой Советского Союза Ашот Аматуни
В Крыму открыли памятник Герою Советского Союза Ашоту Аматуни
Медик
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся почти 140 пациентов с COVID
Репетиция парада Победы в Донецке
В Донецке начался военный парад в честь 75-летия Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
23:51Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
23:45Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Лента новостейМолния