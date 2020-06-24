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Москалькова: ведутся переговоры по возвращению в Россию Ярошенко и Бута
Обсуждается вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута, переговоры пока не закончены, родные просили не раскрывать... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:20
россия
татьяна москалькова
константин ярошенко
виктор бут
сша
приговор американского суда виктору буту. реакция, комментарии
задержание в либерии российского летчика
в мире
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россия, татьяна москалькова, константин ярошенко, виктор бут, сша, приговор американского суда виктору буту. реакция, комментарии, задержание в либерии российского летчика, в мире

Москалькова: ведутся переговоры по возвращению в Россию Ярошенко и Бута

09:19 24.06.2020 (обновлено: 09:20 24.06.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Обсуждается вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута, переговоры пока не закончены, родные просили не раскрывать подробностей, заявила в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Обсуждается вопрос возвращения Ярошенко и Бута. Вопрос держится в режиме конфиденциальности, переговоры не закончены. Я держу связь с адвокатом Ярошенко, с родными, и они просили подробности не говорить, потому что пока вопрос до конца ещё не решён. Очень надеемся, что эта гуманитарная миссия завершится", - заявила Москалькова журналистам.
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РоссияТатьяна МоскальковаКонстантин ЯрошенкоВиктор БутСШАПриговор американского суда Виктору Буту. Реакция, комментарииЗадержание в Либерии российского летчикаВ мире
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