https://ria.ru/20200624/1573402916.html
Москалькова: ведутся переговоры по возвращению в Россию Ярошенко и Бута
Обсуждается вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута, переговоры пока не закончены, родные просили не раскрывать... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:19
2020-06-24T09:20
россия
татьяна москалькова
константин ярошенко
виктор бут
сша
приговор американского суда виктору буту. реакция, комментарии
задержание в либерии российского летчика
в мире
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россия
сша
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна москалькова, константин ярошенко, виктор бут, сша, приговор американского суда виктору буту. реакция, комментарии, задержание в либерии российского летчика, в мире