Москалькова: ведутся переговоры по возвращению в Россию Ярошенко и Бута

"Обсуждается вопрос возвращения Ярошенко и Бута. Вопрос держится в режиме конфиденциальности, переговоры не закончены. Я держу связь с адвокатом Ярошенко, с родными, и они просили подробности не говорить, потому что пока вопрос до конца ещё не решён. Очень надеемся, что эта гуманитарная миссия завершится", - заявила Москалькова журналистам.