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В Нью-Йорке посетителям пляжей разрешат плавать
Посетителям пляжей в Нью-Йорке с первого июля разрешат плавать, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:11
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