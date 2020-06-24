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В Нью-Йорке посетителям пляжей разрешат плавать
Посетителям пляжей в Нью-Йорке с первого июля разрешат плавать, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. РИА Новости, 24.06.2020
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В Нью-Йорке посетителям пляжей разрешат плавать

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Нью-Йорк
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Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посетителям пляжей в Нью-Йорке с первого июля разрешат плавать, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
Ранее о скором открытии пляжей сообщило издание Wall Street Journal.

"Слухи правдивы: пляжи Нью-Йорка откроются для купающихся с 1 июля. Давайте соблюдать осторожность: (сохраняем - ред.) социальное дистанцирование и прикрываем лицо, даже на пляже", - написал мэр в Twitter.

Плавание ранее было запрещено, чтобы остановить распространение коронавируса. Людям разрешалось загорать и отдыхать на пляжах. Мэр ранее заявил, что власти опасаются, что снятие всех ограничений привлечет толпы желающих поплавать.
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