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Распространение нового коронавируса
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На Алтае число случаев COVID-19 превысило 500
Двадцать восемь новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, число заболевших составило 511 человек, сообщают в региональном оперштабе по... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, турочакский район, республика алтай, онгудайский район, улаганский район

На Алтае число случаев COVID-19 превысило 500

09:10 24.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАРНАУЛ, 24 июн - РИА Новости. Двадцать восемь новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, число заболевших составило 511 человек, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у 21 жителя Кош-Агачского района, шести жителей Горно-Алтайска и мужчины, прибывшего в Майминский район из другого региона. Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В восьми случаях диагностированы симптомы заболевания. С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 511 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
274 человека заболели в Кош-Агачском районе, 118 – в Горно-Алтайске, 30 – в Улаганском районе, 28 – в Майминском районе, 27 – в Турочакском районе, 13 – в Онгудайском районе, 10 – в Усть-Коксинском районе, по четыре – в Шебалинском и Усть-Канском районах, два – в Чемальском районе, один – в Чойском районе.
"Выздоровели 17 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского и Улаганского районов. По данным на утро 24 июня, 207 человек выписаны из медучреждений", - уточняют оперштаб.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТурочакский районРеспублика АлтайОнгудайский районУлаганский район
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