На Алтае число случаев COVID-19 превысило 500

"Коронавирус подтвердился у 21 жителя Кош-Агачского района, шести жителей Горно-Алтайска и мужчины, прибывшего в Майминский район из другого региона. Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В восьми случаях диагностированы симптомы заболевания. С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 511 случаев заболевания", - говорится в сообщении.