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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573402392.html
В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 достигло 101
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины выросло до 101, сообщила в среду пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, украина, в мире

В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 достигло 101

09:09 24.06.2020
98
© РИА Новости / Евгений БиятовУкраинский пограничник
Украинский пограничник
© РИА Новости / Евгений Биятов
Украинский пограничник. Архивное фото
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины выросло до 101, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Погранслужба Украины 18 июня сообщила, что в ведомстве зафиксировали 81 случай заражения коронавирусом.
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"По состоянию на 24 июня по результатам тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины зафиксирован 101 положительный тест на COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, за минувшие сутки подтверждены пять новых случаев инфицирования. Из общего числа военнослужащих и сотрудников погранслужбы, у которых выявили COVID-19, выздоровели 52 человека, еще 48 продолжают лечиться, один умер. Под контролем медиков находятся более 230 пограничников.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в стране составляет 38 074, умерли 1035 человек, 16 956 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗУкраинаВ мире
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