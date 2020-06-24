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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573402223.html
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 914
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 3 и достигло 914, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
грузия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, грузия, в мире

В Грузии число случаев COVID-19 достигло 914

09:03 24.06.2020
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© SputnikВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси
© Sputnik
Вид на Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 3 и достигло 914, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 914, среди них выздоровели 768 человек, смертельных случаев - 14", - сообщается на сайте.
Выздоровевших за сутки стало на шесть человек больше. В режиме карантина находятся 2744 человека, под наблюдением в стационарах - 258 человек.
Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране пока поддается контролю.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрузияВ мире
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