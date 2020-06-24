https://ria.ru/20200624/1573402223.html
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 914
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 3 и достигло 914, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:03
2020-06-24T09:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
грузия
в мире
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https://ria.ru/20200615/1572941909.html
грузия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, грузия, в мире