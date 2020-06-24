В Грузии число случаев COVID-19 достигло 914

"Число выявленных случаев инфицирования - 914, среди них выздоровели 768 человек, смертельных случаев - 14", - сообщается на сайте.

Выздоровевших за сутки стало на шесть человек больше. В режиме карантина находятся 2744 человека, под наблюдением в стационарах - 258 человек.