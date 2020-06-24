В Афганистане талибы атаковали сотрудников служб безопасности

"Семь бойцов-десантников и трое представителей полицейского спецназа были убиты в результате нападения, пять других ранены. Столкновения продолжались более двух часов", - сказал парламентарий.
По его словам, нападение произошло в районе Мургаб, когда сотрудники служб безопасности находились около базы.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.