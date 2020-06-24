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В Афганистане талибы атаковали сотрудников служб безопасности
По меньшей мере 10 представителей служб безопасности погибли в результате нападения радикального движения "Талибан" в афганской провинции Бадгис на... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:02
исламское государство
афганистан
катар
талибан
сша
в мире
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исламское государство, афганистан, катар, талибан, сша, в мире

В Афганистане талибы атаковали сотрудников служб безопасности

09:02 24.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. По меньшей мере 10 представителей служб безопасности погибли в результате нападения радикального движения "Талибан" в афганской провинции Бадгис на северо-западе страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на парламентария Зиауддина Акази.
"Семь бойцов-десантников и трое представителей полицейского спецназа были убиты в результате нападения, пять других ранены. Столкновения продолжались более двух часов", - сказал парламентарий.
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По его словам, нападение произошло в районе Мургаб, когда сотрудники служб безопасности находились около базы.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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