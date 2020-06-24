https://ria.ru/20200624/1573402120.html
В Новой Зеландии ищут "забавных людей" для сериала по "Властелину колец"
Агентство по поиску талантов в Новой Зеландии разыскивает актеров для сериала по кинотрилогии "Властелин колец", главное требование к которым - "забавный вид",... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:59
2020-06-24T17:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новая зеландия, в мире
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Агентство по поиску талантов в Новой Зеландии
разыскивает актеров для сериала по кинотрилогии "Властелин колец", главное требование к которым - "забавный вид", пишет издание Guardian.
"Нужны забавно выглядящие люди! У вас неправильный прикус, ожоги лица, длинные худые конечности, глубоко посаженные скулы, линии на лице, шрамы от акне, выпирающие уши, интересный нос или нос картошкой, маленькие глаза, большие глаза, какие-либо дефекты, худое лицо, отсутствуют конечности? Вы выглядите необычно? Если это вы...нам нужно четкое сэлфи-фото вашего лица без макияжа и номер телефона", - говорится в объявлении агентства в Facebook.
Агентство просит подписчиков отметить друзей, которые подходят под описание, однако уточняет, что предложение действует только для жителей Новой Зеландии.
Как сообщает Guardian, ранее у записи стоял хэштег #lordoftheringsonprime (Властелин колец на Prime - ред.), однако позднее сотрудники её отредактировали. Издание отмечает, что агентство BGT уже и ранее предоставляло актеров для массовки фильмов о вселенной "Властелина колец".
Ранее компания Amazon сообщила, что приобрела права на телевизионный показ сериала, основанного на трилогии английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. У сериала будет несколько сезонов, в них покажут сюжеты, предшествующие событиям первой части трилогии - романа "Братство кольца". Местом событий останется Средиземье. Также ожидается, что будут сняты дополнительные серии – спин-оффы. Съемки проходят в новозеландском Окленде.