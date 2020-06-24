Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200624/1573402120.html
В Новой Зеландии ищут "забавных людей" для сериала по "Властелину колец"
Агентство по поиску талантов в Новой Зеландии разыскивает актеров для сериала по кинотрилогии "Властелин колец", главное требование к которым - "забавный вид",... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:25
культура
кино и сериалы
новая зеландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/98700/29/987002920_0:23:1003:587_1400x0_80_0_0_abffdf914a273ab8e9114ef45065cfcd.jpg
https://ria.ru/20200618/1573095044.html
https://ria.ru/20200623/1573299099.html
новая зеландия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/98700/29/987002920_0:23:1003:587_1400x0_80_0_0_abffdf914a273ab8e9114ef45065cfcd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/98700/29/987002920_129:0:956:620_1400x0_80_0_0_8f4e54b9ca515e96d80eff9a476c6797.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/98700/29/987002920_233:0:853:620_1400x0_80_0_0_e7d6574adc85e49d00148081808cb83f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новая зеландия, в мире

В Новой Зеландии ищут "забавных людей" для сериала по "Властелину колец"

08:59 24.06.2020 (обновлено: 17:25 24.06.2020)
490
© Фото : New Line Cinema, 2001 Кадр из фильма "Властелин колец"
Кадр из фильма Властелин колец
© Фото : New Line Cinema, 2001
Кадр из фильма "Властелин колец". Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Агентство по поиску талантов в Новой Зеландии разыскивает актеров для сериала по кинотрилогии "Властелин колец", главное требование к которым - "забавный вид", пишет издание Guardian.

"Нужны забавно выглядящие люди! У вас неправильный прикус, ожоги лица, длинные худые конечности, глубоко посаженные скулы, линии на лице, шрамы от акне, выпирающие уши, интересный нос или нос картошкой, маленькие глаза, большие глаза, какие-либо дефекты, худое лицо, отсутствуют конечности? Вы выглядите необычно? Если это вы...нам нужно четкое сэлфи-фото вашего лица без макияжа и номер телефона", - говорится в объявлении агентства в Facebook.

Актриса Кристен Стюарт
18 июня, 02:49Культура
СМИ: Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы
Агентство просит подписчиков отметить друзей, которые подходят под описание, однако уточняет, что предложение действует только для жителей Новой Зеландии.
Как сообщает Guardian, ранее у записи стоял хэштег #lordoftheringsonprime (Властелин колец на Prime - ред.), однако позднее сотрудники её отредактировали. Издание отмечает, что агентство BGT уже и ранее предоставляло актеров для массовки фильмов о вселенной "Властелина колец".
Ранее компания Amazon сообщила, что приобрела права на телевизионный показ сериала, основанного на трилогии английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. У сериала будет несколько сезонов, в них покажут сюжеты, предшествующие событиям первой части трилогии - романа "Братство кольца". Местом событий останется Средиземье. Также ожидается, что будут сняты дополнительные серии – спин-оффы. Съемки проходят в новозеландском Окленде.
Хью Джекман
23 июня, 05:30Культура
СМИ узнали, что Хью Джекмана рассматривают на роль Энцо Феррари
1101000
Обсудить 0
КультураКино и сериалыНовая ЗеландияВ мире
Рекомендуем
Флаг Соединенных Штатов Америки
Главы Apple и Google разочарованы решением США по трудовым мигрантам
Английский актер и режиссер Идрис Эльба
Деятели искусства обвинили Голливуд в поддержании культа белой расы
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В Афганистане талибы атаковали сотрудников служб безопасности
Актер Гарик Харламов
Харламов отреагировал на сообщения о постановочном разводе с Асмус
Участница парада в Калининграда потеряла туфлю и продолжила маршировать
В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Борисов: Турция имеет право на дополнительную поставку С-400
Командование I Украинского фронта на Параде Победы. Первый слева - маршал Иван Степанович Конев
Дочь Конева рассказала, кого маршал считал символом генерала-гвардейца
Мессенджер Telegram на экране телефона
Эксперт прокомментировал появление в Сети базы контактов Telegram
Провинция Хама
Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хама
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
Москалькова говорила с Миятович о возвращении в Россию Бута и Ярошенко
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы.
Москвичам стал доступен автоплатеж за ЖКУ на mos.ru
Мессенджер Telegram на экране телефона
В Сети опубликовали базу с данными миллионов пользователей Telegram
Нью-Йорк
В Нью-Йорке посетителям пляжей разрешат плавать
Вид на столицу Панамы
В Панаме танкер сломал железнодорожный мост
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
Асмус прокомментировала "диванные" теории развода с Харламовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
23:51Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
23:45Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Лента новостейМолния