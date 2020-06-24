В Сети опубликовали базу с данными миллионов пользователей Telegram

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На одном из форумов в даркнете (теневом сегменте интернета) появилась база данных с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram. Об этом пишет портал "Код Дурова".
Файл с данными весит около 900 мегабайт. С помощью базы можно по нику пользователя узнать его номер телефона и уникальный идентификатор. При проверке редакция портала нашла телефонные номера сотрудников.
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В пресс-службе Telegram подтвердили факт существования базы, пояснив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя. Представители компании добавили, что ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор.
В Telegram также заверили, что большинство слитых аккаунтов уже неактуальны. Помимо этого, в мессенджере появилась функция "Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона". Эта настройка затрудняет общение обычным пользователям (они становятся невидимыми даже для тех, кто знает их номер), однако позволяет полностью скрыть связь между аккаунтом и номером телефона.