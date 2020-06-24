В Сети опубликовали базу с данными миллионов пользователей Telegram

Файл с данными весит около 900 мегабайт. С помощью базы можно по нику пользователя узнать его номер телефона и уникальный идентификатор. При проверке редакция портала нашла телефонные номера сотрудников.

В Telegram также заверили, что большинство слитых аккаунтов уже неактуальны. Помимо этого, в мессенджере появилась функция "Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона". Эта настройка затрудняет общение обычным пользователям (они становятся невидимыми даже для тех, кто знает их номер), однако позволяет полностью скрыть связь между аккаунтом и номером телефона.