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В Сети опубликовали базу с данными миллионов пользователей Telegram
На одном из форумов в даркнете (теневом сегменте интернета) появилась база данных с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram. Об... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:40
telegram (приложение)
технологии
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https://ria.ru/20200429/1570754249.html
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Ну шо, граждане алкоголики, тунеядцы и проходимцы, помогла вам уникальная система шифрования Пашеньки дурова ? Теперь все вы не просто в дураках, а на самом виду в дураках и дело ваше не табак а хуже: все личные данные менять, пароли и прочее, не говоря уже о том, что некоторые засветились в не хороших делишках. Вообщем, можете и дальше пользоваться этой сетью и скоро и ваши денежки от вас уплывут. приятного дня, лишенцы.
321
В России теперь три беды, дураки, дороги и Дуров.)
284
64
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_d42738df3055fdad51e6b7dde3377ca8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), технологии

В Сети опубликовали базу с данными миллионов пользователей Telegram

08:56 24.06.2020 (обновлено: 12:40 24.06.2020)
26548
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На одном из форумов в даркнете (теневом сегменте интернета) появилась база данных с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram. Об этом пишет портал "Код Дурова".
Файл с данными весит около 900 мегабайт. С помощью базы можно по нику пользователя узнать его номер телефона и уникальный идентификатор. При проверке редакция портала нашла телефонные номера сотрудников.
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В пресс-службе Telegram подтвердили факт существования базы, пояснив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя. Представители компании добавили, что ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор.
В Telegram также заверили, что большинство слитых аккаунтов уже неактуальны. Помимо этого, в мессенджере появилась функция "Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона". Эта настройка затрудняет общение обычным пользователям (они становятся невидимыми даже для тех, кто знает их номер), однако позволяет полностью скрыть связь между аккаунтом и номером телефона.
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3614612760132
Обсудить 64
Telegram (приложение)Технологии
Популярные комментарии
Ну шо, граждане алкоголики, тунеядцы и проходимцы, помогла вам уникальная система шифрования Пашеньки дурова ? Теперь все вы не просто в дураках, а на самом виду в дураках и дело ваше не табак а хуже: все личные данные менять, пароли и прочее, не говоря уже о том, что некоторые засветились в не хороших делишках. Вообщем, можете и дальше пользоваться этой сетью и скоро и ваши денежки от вас уплывут. приятного дня, лишенцы.
24 июня, 09:32
otakuwell
2391701064
В России теперь три беды, дураки, дороги и Дуров.)
24 июня, 09:55
Infectant
268320011
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