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Распространение нового коронавируса
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На Алтае 25 медиков районной больницы заразились коронавирусом
Двадцать пять медиков заразились коронавирусом в "Кулундинской ЦРБ" Алтайского края, стационар закрыли, сообщают сегодня в региональном оперштабе по... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:52
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
алтайский край
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алтайский край

На Алтае 25 медиков районной больницы заразились коронавирусом

08:52 24.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник. Архивное фото
БАРНАУЛ, 24 июн - РИА Новости. Двадцать пять медиков заразились коронавирусом в "Кулундинской ЦРБ" Алтайского края, стационар закрыли, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
"По данным регионального управления Роспотребнадзора, при оказании хирургической помощи больному, у которого впоследствии выявлена коронавирусная инфекция, произошло инфицирование врача хирурга. В дальнейшем при обследовании контактных по данному случаю получены положительные результаты у 10 медработников. Кроме того, при проведении мониторинга медперсонала выявлены положительные результаты ещё у 15 медицинских работников ЦРБ", - говорится в сообщении.
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Из 25 заболевших медиков в больнице лежат четыре человека, остальные находятся на амбулаторном лечении.
После регистрации первых заболевших в больнице приостановили работу хирургического и терапевтического отделений. "В настоящее время, учитывая вовлечение в эпидпроцесс всех стационарных подразделений больницы, полностью приостановлена деятельность стационара ЦРБ", - уточняет оперштаб.
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В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 77 инфицированных коронавирусом, выздоровело 70 пациентов, скончался один человек.
Всего в крае инфицированных 3522 человека, выписаны по выздоровлению - 2439.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Алтайский край
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