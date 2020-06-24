На Алтае 25 медиков районной больницы заразились коронавирусом

БАРНАУЛ, 24 июн - РИА Новости. Двадцать пять медиков заразились коронавирусом в "Кулундинской ЦРБ" Алтайского края, стационар закрыли, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
"По данным регионального управления Роспотребнадзора, при оказании хирургической помощи больному, у которого впоследствии выявлена коронавирусная инфекция, произошло инфицирование врача хирурга. В дальнейшем при обследовании контактных по данному случаю получены положительные результаты у 10 медработников. Кроме того, при проведении мониторинга медперсонала выявлены положительные результаты ещё у 15 медицинских работников ЦРБ", - говорится в сообщении.
Из 25 заболевших медиков в больнице лежат четыре человека, остальные находятся на амбулаторном лечении.
После регистрации первых заболевших в больнице приостановили работу хирургического и терапевтического отделений. "В настоящее время, учитывая вовлечение в эпидпроцесс всех стационарных подразделений больницы, полностью приостановлена деятельность стационара ЦРБ", - уточняет оперштаб.
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 77 инфицированных коронавирусом, выздоровело 70 пациентов, скончался один человек.
Всего в крае инфицированных 3522 человека, выписаны по выздоровлению - 2439.
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