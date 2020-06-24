https://ria.ru/20200624/1573401807.html
Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хама
Израильские военные атаковали сирийские позиции в двух городах в провинции Хама, заявило командование сирийской армии. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:47
2020-06-24T10:26
война в сирии
дейр-эз-зор (мухафаза)
хама (город)
сирия
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573387159.html
Stas Dremov
Есть две вещи, на которые можно смотреть вечно. Как Сирия пытается сбить ракеты и как Россия пытается встать с колен.
3822
яков вейц
Пока не признают право Израиля на существование и не прекратят попыток сбросить его в море ! Они ведь до сих пор считают, как при царе Горохе , что территория всей Палестины - это южная Сирия. А географически Палестина - это и территория нынешней Иордании
2453
79
дейр-эз-зор (мухафаза)
хама (город)
сирия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дейр-эз-зор (мухафаза), хама (город), сирия, в мире