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Война в Сирии
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Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хама
Израильские военные атаковали сирийские позиции в двух городах в провинции Хама, заявило командование сирийской армии. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:26
война в сирии
дейр-эз-зор (мухафаза)
хама (город)
сирия
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Есть две вещи, на которые можно смотреть вечно. Как Сирия пытается сбить ракеты и как Россия пытается встать с колен.
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Пока не признают право Израиля на существование и не прекратят попыток сбросить его в море ! Они ведь до сих пор считают, как при царе Горохе , что территория всей Палестины - это южная Сирия. А географически Палестина - это и территория нынешней Иордании
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дейр-эз-зор (мухафаза)
хама (город)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дейр-эз-зор (мухафаза), хама (город), сирия, в мире

Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хама

08:47 24.06.2020 (обновлено: 10:26 24.06.2020)
19472
© РИА НовостиПровинция Хама
Провинция Хама
© РИА Новости
Провинция Хама. Архивное фото
БЕЙРУТ, 24 июн — РИА Новости. Израильские военные атаковали сирийские позиции в двух городах в провинции Хама, заявило командование сирийской армии.

"В 0:45 Израиль осуществил новую агрессию с воздуха, атаковав несколько наших объектов в Салямии и Саббуре в провинции Хама", — говорится в заявлении.

Атаку отразили силы ПВО, которые сбили большое количество ракет.
"Потери сведены до материального ущерба", — заявили сирийские военные.
Ночью сирийские СМИ сообщили о срабатывании ПВО в провинции Хама. Несколькими часами ранее позиции правительственных сил были атакованы с воздуха в провинциях Сувейда и Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли двое военных.
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7321931261990
Обсудить 79
Война в СирииДейр-эз-Зор (мухафаза)Хама (город)СирияВ мире
Популярные комментарии
Есть две вещи, на которые можно смотреть вечно. Как Сирия пытается сбить ракеты и как Россия пытается встать с колен.
24 июня, 10:11
Stas Dremov
22516161113940
Пока не признают право Израиля на существование и не прекратят попыток сбросить его в море ! Они ведь до сих пор считают, как при царе Горохе , что территория всей Палестины - это южная Сирия. А географически Палестина - это и территория нынешней Иордании
24 июня, 15:28
яков вейц
2431000202
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