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Москвичам стал доступен автоплатеж за ЖКУ на mos.ru
Пользователи портала mos.ru теперь могут настроить автоматическую оплату текущих единых платежных документов и счетов за домашний телефон в сервисе "Мои... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:45
жкх
новости - недвижимость
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353
60
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
жкх, новости - недвижимость, москва, общество

Москвичам стал доступен автоплатеж за ЖКУ на mos.ru

08:45 24.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДенежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы.
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы.. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи портала mos.ru теперь могут настроить автоматическую оплату текущих единых платежных документов и счетов за домашний телефон в сервисе "Мои платежи", сообщается на сайте мэра столицы в среду.
В сервисе "Мои платежи" можно оплатить жилищно-коммунальные услуги, счета за детский сад, транспортные штрафы, а также практически все государственные и муниципальные услуги, которые оказывают в Москве. В том числе коммерческие, среди которых использование городского телефона, сотовой связи, интернета, такси, телевидения и многое другое.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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"Теперь у пользователей портала есть возможность настроить автоматическую оплату единого платежного документа (ЕПД) и Московской городской телефонной сети (МГТС) по выставленным счетам. Новая функция доступна в сервисе "Мои платежи", - сообщается на сайте мэрии.
Для настройки автоплатежа необходимо оплатить счет за текущий единый платежный документ или домашний телефон. Все выставленные счета ЖКУ автоматически отображаются в сервисе "Мои платежи", если в личном кабинете указаны сведения о квартире (код плательщика, номер городского телефона). После этого на странице результатов оплаты пользователю предложат подключить автоплатеж. Услугу можно настроить по выставленному счету или выбрать комфортный для начала оплаты день месяца. При этом частичная оплата услуг по выставленным начислениям не допускается.
"Благодаря новой функции москвичи смогут без труда контролировать свои счета и быть уверенными в своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Настроить автоплатежи можно на конкретные даты месяца или в день выставления счета. Подтверждения об оплате в эти дни придут пользователям на электронную почту и по СМС", - цитирует сайт пресс-службу департамента информационных технологий города Москвы.
Уточняется, что оплата счетов с помощью автоплатежа может быть настроена только с банковской карты. Если пользователь захочет получать уведомления о списании средств, нужно будет подтвердить номер мобильного телефона и электронной почты, если они не указаны в личном кабинете. Для этого на мобильный номер и электронную почту будут отправлены сообщения с кодом.
Кроме того, пользователи mos.ru могут удалить автоплатеж или изменить название автоплатежа, максимальную сумму счета, день или период списания.
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ЖКХНовости - НедвижимостьМоскваОбщество
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