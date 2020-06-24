Бессмертный полк пролетел в вертолетах Ми-8 над Новосибирском

"Впервые в небе над Новосибирском в день парада Победы, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в салонах транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ-В пролетели фотографии ветеранов. Военные летчики экипажей 14-ой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа разместили в салонах вертолетов фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, а также портреты своих родных, дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны",– рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦВО.